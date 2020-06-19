Кадыров заступился за участвовавших в конфликте в Дижоне чеченцев
19.06.2020, 21:30, Новости дня
Причиной конфликта между выходцами из Магриба и Чечни во французском Дижоне стала неспособность местных властей навести порядок в борьбе с наркоторговлей, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченцы защищали своего земляка, подчеркнул он.
«Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки. Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными», – написал Кадыров в Instagram.
Глава Чечни считает неправильным характеристику конфликта как «межэтническое столкновение». «Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев», – добавил он.
16 июня после многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Произошедшее связывают в том числе с битвой за территорию и торговлей наркотиками.
18 июня французские правоохранители задержали несколько представителей чеченской диаспоры. Также чеченской диаспоре запретили проводить митинг на площади Бастилии в Париже.
После столкновений в Дижоне прошла спецоперация.
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