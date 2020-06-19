 

Диетологи назвали продукты, употребление которых после 30 лет может причинить вред

19.06.2020, 21:30, Разное

С возрастом организм становится все более чувствительным и не так безобидно реагирует на вредную пищу, как в 18 лет. Диетологи назвали продукты, от употребления которых лучше отказаться после 30 лет, ведь они могут причинить вред организму.
Обмен веществ после 30 лет постепенно замедляется, и организму сложно быстро выводить вредные компоненты. Рекомендуется полностью отказаться от продуктов, содержащих пестициды. В результате снижения защитных функций эти вещества препятствуют нормальной выработке гормонов и нарушают метаболизм. Особенное внимание следует обратить на фрукты и овощи, которые выращены с применением различных химических соединений. Такие продукты нужно исключить в первую очередь.

Эксперты также советуют ограничить употребление хлеба и других изделий из белой муки. Процесс переваривания очень быстро превращает выпечку в сахар. Избыток сахара приводит к выбросу такого вещества, как коллаген. Последний способен разрушать эластин – белок, отвечающий за гладкость и упругость кожи.



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