Мнение: Чего боится президент Беларуси?

19.06.2020, 21:25, Разное

А что это Лукашенко так разнервничался? И заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации Беларуси, который мог «привести страну к некоему майдану»…

Дословно: «Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

Это заявление Лукашенко сделал после ареста Виктора Бабарико, своего конкурента на предстоящих в августе президентских выборах…

Бабарико вместе с сыном Эдуардом, возглавляющим его штаб, задержали накануне по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации. Генпрокуратура Беларуси уже успела возбудить уголовное дело о создании преступной организации. Сейчас отец и сын Бабарико находятся в СИЗО. Всю недвижимость, принадлежащую семье, арестовали.

Что интересно, еще неделю назад 12 июля Лукашенко публично предупредил Бабарико, что его ждут серьезные неприятности.

Во время поездки в Полоцк Лукашенко рассказал журналистам, что проверкой банка госконтроль занимается по его поручению с 2016 года. Объяснил Лукашенко и мотивы руководителя банка Виктора Бабарико выдвинуться в президенты: «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда… Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары, они уже вчера вечером все рассказали. За два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 тысяч или 800 тысяч. Там слитки золота, картины — все принесли сразу: «Только не трогайте». С ними аккуратно обошлись. Они все рассказывают. Поэтому ему придется это все рассказать» (отсюда).

Очевидно, что это было предупреждение, чтобы Бабарико свалил из страны и не участвовал в выборах президента. И у него была фора в неделю. Но Бабарико к совету Лукашенко не прислушался. И сейчас сидит в СИЗО…

Вообще, заявление Лукашенко про Бабарико очень интересное. Я о конкретной фразе про то, почему Бабарико пошел на президентские выборы: «потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой…».

Интересная получается конструкция, если эту фразу спроецировать на самого Лукашенко. Получается, что он не хочет покидать должность президента, потому что понимает, что «к нему придут и наденут наручники»?

Вон Януковвич был уважаемым человеком, но стоило ему перестать быть президентом Украины, как возникло уголовное дело, по которому у него есть хорошие перспективы оказаться в тюремной камере, если, конечно, удастся экс-президента заманить или как-то по-другому доставить в Киев…

И Порошенко был уважаемым человеком. А сейчас – фигурант уголовного дела…

Лукашенко, думаю, прекрасно понимает, что ему можно предъявить ничуть не меньше, чем Януковичу или Порошенко… Вот и цепляется за президентскую должность, не хочет уходить….

К слову, Путин, похоже, тоже не хочет уходить…

Фотографии отсюда и отсюда