В Чите трехлетний ребенок случайно утопил машину с мужчиной внутри

19.06.2020, 21:23, Разное

Трехлетний ребенок случайно утопил автомобиль, в котором остался 51-летний мужчина. Инцидент произошел на озере Кенон.

Малыш находился в машине вместе с двумя мужчинами, которые находились на заднем сиденье. Он случайно завел автомобиль, из-за чего тот поехал прямо в озеро. Ему и одному из мужчин удалось спастись, однако третий пассажир пошел ко дну вместе с машиной. Следователи проводят проверку по факту случившегося.