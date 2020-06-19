На Алтае бабушка месяц держала своего маленького внука в подвале взаперти

19.06.2020, 21:23, Разное

В Алайском крае 61-летняя женщина целый месяц держала своего семилетнего внука в подвале. При этом она связывала ребенку руки и ноги.

В отношении женщины возбудили сразу два уголовных дело: о причинении физического или психического страдания несовершеннолетнему и о незаконном лишении свободы. Малыша намерены изъять из семьи. Причины странного поведения его бабушки остаются неизвестными.