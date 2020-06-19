 

Онищенко поддержал ставшую моделью тульскую медсестру

19.06.2020, 21:20, Новости дня

Совмещать рекламу спортивной одежды с работой в больнице, как это делает тульская медсестра Надежда Жукова, приветствуется, поскольку это не противоречит характеру основной профессии и пропагандирует здоровый образ жизни, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Медсестра из тульского инфекционного госпиталя, вышедшая в конце мая на работу в просвечивающем костюме поверх бикини, стала участницей рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport. По ее словам, такого рода проекты не мешают ее основной работе.  

«Если она рекламирует именно спортивную одежду, то почему бы и нет. Это же не какое-нибудь нижнее белье. Рекламировать спортивную одежду – это органичное сочетание ее профессии и профилактики, поскольку таким образом она пропагандирует здоровый, активный образ жизни», – говорит Онищенко.

К тому же, к сожалению, российские медработники не слывут «богатеями», продолжает депутат, поэтому подобный дополнительный заработок только приветствуется. 

Ранее фотография тульской медсестры разлетелась по всему интернету: жители Самары устроили флешмоб с раздеванием, британские СМИ раскрыли ее личность, а также она вдохновила многих художников на создание картинок и комиксов.



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