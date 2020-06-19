Тестовое электронное голосование в РФ прошло без сбоев

19.06.2020, 21:16, Новости дня

В РФ завершилось тестовое электронное голосование, его участниками стали почти 88 тыс. человек из Москвы и Нижнего Новгорода, информирует правительство столицы.

За два дня участниками голосования стали 87 тыс. 889 человек из Москвы и Нижнего Новгорода, сообщается на сайте мэра столицы. Москвичи ответили на вопрос, что сейчас важнее для города – создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.

В Москве участие в голосовании приняли 77 тыс. 165 человек. Из них 54% проголосовали за озеленение города, 46% – за парковки.

«Мы сегодня проводили тестирование системы электронного голосования. Оно продолжалось два дня. Сейчас оно успешно завершено. Идет расшифровка голосов. Приняли участие чуть менее 90 тыс. человек, граждан из Москвы и Нижегородской области, то есть явка примерно 11%. Сбоев во время голосования зафиксировано не было. Система сработала штатно», – рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Онлайн-платформу, на которой проходило тестовое электронное голосование, используют в голосовании по внесению изменений в Конституцию.

Запись на участие в электронном голосовании открыта до 14.00 мск 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, имеющий постоянную регистрацию в столице, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Электронное голосование для москвичей начнется в 10.00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20.00 мск. Получить электронные бюллетени можно будет до 19.59 мск.

Пользователи также могут задать свои вопросы по электронной почте: [email protected]

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля с 08.00 до 20.00 на 3,6 тыс. участков. Кроме того, с 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать дома. Для этого нужно подать заявку на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию. Заявки принимаются до 21 июня.