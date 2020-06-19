В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

19.06.2020, 21:16, Новости дня

В Техасе, Аризоне и Флориде в очередной раз на этой неделе зарегистрировано рекордное количество случаев COVID-19 за сутки, сообщили власти штатов.

Согласно данным департамента здравоохранения Аризоны, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3246 заражений, что на 700 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в четверг, передает РИА «Новости».

Уточняется, что всего в Аризоне более 46,6 тыс. случаев коронавируса.

Кроме того, в Техасе сообщается о рекордных 3516 выявленных случаях COVID-19, сутками ранее сообщалось о 3129 случаях. В общей сложности число заражений в штате приближается уже к 100 тыс. случаев.

Отмечено, что и во Флориде в четверг сообщалось о 3207 заболевших за сутки, а в пятницу власти сообщили о 3822 заразившихся, что стало рекордным для штата.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что массовое скопление людей на улицах в США из-за беспорядков и протестных акций повлияет на эпидпроцесс и распространение коронавируса.

Ранее эксперты отмечали начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Флориду, Техас и Калифорнию. Однако в Белом доме отказались верить во вторую волну.

Между тем, число выявленных случаев коронавируса в США уже превысило 2 млн человек. Эксперты Института систем измерений и анализа при университете штата Вашингтон предсказывали США более 200 тыс. жертв COVID-19 к октябрю.

Более того, агентство Bloomberg сообщило, что эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Флориду, Техас и Калифорнию. Однако в Белом доме отказались верить во вторую волну коронавируса в США.