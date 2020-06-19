 

Собянин удивился ажиотажному спросу на летние веранды в Москве

19.06.2020, 21:16, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидал такого активного посещения летних веранд в столице, в центре города столики оказались забронированы на месяцы вперед.

«По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди все равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус еще функционирует в Москве. Но то, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что сейчас закроемся, одни убытки будут, никто не придет. Произошло все ровно наоборот. У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и более вперед», – сообщил градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Мэр отметил, что посетителям нельзя забывать о мерах безопасности.

Также Собянин попросил работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников.

«Особенно сейчас, когда мы выходим из «ковидной» истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше», – отметил он.

Глава города уточнил, что депутаты заняты рассмотрением изменений в трудовом законодательстве, которое прописывает этот процесс и технологию работы на удаленке.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.

Также мэр Москвы заявлял, что в Москве 96% населения строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу. При этом глава города призвал москвичей избегать скопления людей.



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