Собянин удивился ажиотажному спросу на летние веранды в Москве
19.06.2020, 21:16, Новости дня
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не ожидал такого активного посещения летних веранд в столице, в центре города столики оказались забронированы на месяцы вперед.
«По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди все равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус еще функционирует в Москве. Но то, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что сейчас закроемся, одни убытки будут, никто не придет. Произошло все ровно наоборот. У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и более вперед», – сообщил градоначальник в эфире «России 1», передает РИА «Новости».
Мэр отметил, что посетителям нельзя забывать о мерах безопасности.
Также Собянин попросил работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников.
«Особенно сейчас, когда мы выходим из «ковидной» истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше», – отметил он.
Глава города уточнил, что депутаты заняты рассмотрением изменений в трудовом законодательстве, которое прописывает этот процесс и технологию работы на удаленке.
В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.
Также мэр Москвы заявлял, что в Москве 96% населения строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу. При этом глава города призвал москвичей избегать скопления людей.
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