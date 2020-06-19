Судимый актер Долинский предрек «получеловеку» Ефремову смерть в тюрьме

19.06.2020, 21:08, Новости дня

Судимый заслуженный артист РФ Владимир Долинский призвал родственников погибшего ДТП Сергея Захарова «не убивать» Михаила Ефремова, потому что он может не выйти живым из тюрьмы.

Он подчеркнул, что Ефремов и так «сломлен». Долинский в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, что сам отбывал тюремное наказание и знает, что это.

Актер предположил, что Ефремов «со своей нервной системой, почками, печенью» не перенесет заключение.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! (…) Он просто не выйдет из тюрьмы», – передает слова Долинского РИА «Новости».

Актер принес соболезнования родственникам погибшего Захарова, однако он заявил, что если они будут «добивать» Ефремова, то и на их руках «будет кровь».

«Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!» – считает актер.

По мнению Долинского, адвокатам будет сложно защищать Ефремова, так как «здесь нечего сказать, все налицо».

Долинский ранее отреагировал на смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказав о том, чего актеру ждать в тюрьме.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате погиб. Ефремова поместили под домашний арест.

Родные Захарова потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.