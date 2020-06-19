Новая вспышка вируса в Пекине: жесткие проверки и транспортная блокада

19.06.2020, 21:05, Новости дня

Китай 19 июня передал во Всемирную организацию здравоохранения данные о штамме коронавируса с рынка в Пекине, где на прошлой неделе произошла новая вспышка инфекции. Уже найден и так называемый нулевой пациент, с которого началась вторая волна заражений. В китайской столице ввели почти полную транспортную блокаду. Что уже выяснили ученые об этом новом ковиде и что сейчас происходит в Пекине?

Пройти куда бы то ни было без электронного пропуска в Пекине невозможно. Везде требуют отсканировать код здоровья, который и определит, представляете ли вы угрозу для окружающих, в том числе если вы выезжали за пределы города в течение последних 14 дней. Система это тут же распознает и не пропустит.

Жесткие проверки при входе в каждый двор, полсотни столичных районов в тотальном оцеплении. Чтобы не дать вирусу снова расползтись по стране, столичный аэропорт сокращает количество рейсов. Междугородние автобусы — на стоянках.

Это еще не полная транспортная блокада, как это было в Ухане, но очень на нее похоже. С 19 июня Пекин приостанавливает все междугородние автобусные перевозки до особого распоряжения, закрываясь на въезд и выезд. Выехать из Пекина можно только в случае крайней необходимости и только со справкой об отрицательном тесте, и то далеко не всем.

"Запрещено покидать Пекин тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19, тем, кто находился с ними в близком контакте, у кого заболевание проходит в бессимптомной форме, у кого есть температура и кто посещал рынок "Синьфади", а также всем, кто проживает в районах повышенного риска", — сообщил заместитель директора пекинского бюро общественной безопасности Пань Сюхун.

Сдают анализы целыми микрорайонами — по четыреста тысяч проб в день. Для многомиллионного мегаполиса ежедневные 20-30 заражений вроде бы единицы, тем более на фоне США и Европы, но ведь почти два месяца в Пекине не было и этого. Все силы эпидемиологов бросили на установление источника заразы. Тот самый новый нулевой пациент, точнее версия 2.0, никуда не ездил, с больными не контактировал — просто сходил на рынок.

Источником инфекции вряд ли была замороженная рыба, а вот переносчиком запросто, ведь сохранившийся на ее поверхности вирус тоже явно был заморожен, что и позволило ему приплыть в Китай. Именно морепродукты, как выяснилось, лучше других сохраняли заразу.

"Среди зараженных сейчас пациентов большинство работало как раз в отделах морепродуктов, потом идут те, кто продавал мясо и другие продукты. Предварительная оценка показала, что низкие температуры и высокая влажность могут благоприятствовать выживанию коронавируса", — рассказал главный эпидемиолог китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью.

Геном нового штамма китайские ученые уже расшифровали и отправили все данные в ВОЗ — вирус из Европы. Он старше того, что свирепствует сейчас в старом свете — это означает, что у штамма было меньше мутаций. Связано это, видимо, с тем, что он находился в замороженном состоянии и поэтому не мог эволюционировать. Теперь от всех поставщиков импортного продовольствия Китай требует обязательное лабораторное заключение еще до отправки. Проверки продуктов продолжаются и во всех пекинских магазинах и точках общепита, на 80 процентов закупавшихся как раз на закрытой теперь базе "Синьфади".