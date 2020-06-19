 

Тренер “Крыльев” Божович: после такого поражения трудно найти слова

19.06.2020, 21:05, Новости дня

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович прокомментировал игру своих подопечных в матче 23-го тура чемпионата РФ против "Ахмата" (2:4). Эта игра стала первой в РПЛ после паузы, вызванной коронавирусом.

"После такого поражения трудно найти слова, – приводит слова Божовича "РИА Новости". – В первом тайме забили гол, играли так, как хотели. Могли забить еще. После перерыва не знаю почему, но пропустили очень быстро два гола. Думаю, психологически команда была "убита".

Напомним, "Ахмат" с 23 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а "Крылья Советов" расположились на 16-й строчке, имея в активе на одно очко меньше. В следующем туре РПЛ грозненцы в пятницу, 26 июня, примут "Сочи", а самарцы в тот же день на выезде сыграют с "Зенитом"



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