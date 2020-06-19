Карнеги-холл и Линкольн-центр отменили осенние программы

19.06.2020, 21:00, Новости дня

Линкольн-центр, где находится всемирно известная «Метрополитен-опера», и концертный зал Карнеги-холл отменили осенний сезон в связи с пандемией коронавируса.

Балетная труппа «Нью-Йорк Сити балет» отменила традиционный рождественский показ балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» с 27 ноября по 3 января.

Концертные площадки Карнеги-холл и Линкольн-центр закрыты с середины марта.

Карнеги-холл

По словам пресс-секретаря Синнев Карлино, Карнеги-холл планирует завершить свой финансовый год, заканчивающийся 30 июня, с дефицитом в 8 млн долларов при бюджете 104 млн долларов. Восемьдесят сотрудников этой концертной организации первоначально прекратили работу, но Карнеги смог отложить дополнительные вынужденные отпуска с помощью специального финансирования из Федеральной программы защиты зарплат.

7 октября Карнеги-центр проведет онлайн-трансляцию концерта, запланированного как открытие сезона.

Как сообщила пресс-служба Линкольн-центра, эта концертная площадка отменяет серию представлений «Великие исполнители», открытие которой запланировано на 2 февраля, и ежегодный фестиваль White Light.

Линкольн-центр ожидает дефицита доходов в размере 13 млн долларов в своем 130-миллионном бюджете в заверщающемся финансовом году. Центру пришлось уволить около половины своих штатных административных сотрудников, организаторов различных мероприятий и работников, состоящих в профсоюзах.