В Украине – 1,44 млн. внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма

19.06.2020, 21:00, Новости дня

КИЕВ – К концу 2019 года на планете было перемещено беспрецедентное количество людей – 79,5 миллионов человек, или почти один процент всего населения. Об этом говорится 18 июня в Ежегодном отчете Управления Верховного коммиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН о Глобальных тенденциях, посвященном Всемирному дню беженцев.

В отчете также отмечается снижение перспектив и надежд для беженцев, когда речь идет об улучшении их ситуации.

«В 90-е годы, ежегодно в среднем полтора миллиона беженцев могли возвращаться домой. За последнее десятилетие это число упало примерно до 385 тысяч, а это значит, что рост перемещения на сегодняшний день намного опережает решение этой проблемы», – говорится в пресс-релизе к Ежегодному отчету УВКБ ООН.

В комментарии к 125 страничному отчету на сайте УВКБ ООН Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди говорит об «изменениях», которые коснулись перемещенных лиц на планете.

«Мы наблюдаем изменения в том, что вынужденное перемещение в наше время является не только значительно более распространенным, но также не является краткосрочным и временным явлением. […] Нам нужно принципиально новое и более приемлемое отношение ко всем, кто убегает в поисках убежища, в сочетании со значительно более решительным стремлением к разрешению конфликтов, которые длятся годами, и которые лежат в основе таких огромных страданий», – сказал Филиппо Гранди.

В отчете отмечается, что 45,7 миллионов человек – это те, то кто бежал в другие районы своих собственных стран.

«Остальные – это люди, перемещенные в другие места, из них 4,2 миллиона – ожидающие результатов прошений о предоставлении убежища, в то время как 29,6 миллиона – беженцы, и другие вынужденно перемещенные за пределы своей страны», – говорится в Ежегодном отчете УВКБ ООН, который посвящен Всемирному дню беженцев.

Статистика ООН

Сайт Организации Объединенных Наций (ООН) сообщает о том, что каждую минуту 24 человека покидают родные места из-за войн, преследования или страха за свою жизнь.

Специалисты различают несколько категорий принудительно перемещенных лиц: беженцы, лица, ищущие убежище, внутренне перемещенные лица, лица без гражданства и другие.

Определение правового статуса беженцев содержится в двух международных договорах – Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколе к ней 1967 года. Всемирный день беженцев отмечается 20 июня.

В Украине – 1,44 млн. перемещенных лиц

В Ежегодном отчете упомянута и ситуация на востоке Украины, где военный конфликт, отсутствие безопасности для граждан и приостановка социальных выплат «продолжали оказывать негативное влияние на благосостояние» населения. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечают, что около 2,5 миллионов человек на территории Украины нуждаются в поддержке или нашли защиту в соседних странах.

По состоянию на 13 апреля 2020 года количество внутренне перемещенных лиц из Донбасса и Крыма составляет 1,44 миллиона человек. Об этом сообщается в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах Министерства социальной политики Украины.

Политика, беженцы, Донбасс

Участник группы по политическим вопросам в Минском процессе, журналист Сергей Гармаш считает, что проблема внутренне перемещенных лиц и беженцев за шесть лет оккупации Донбасса утратила свою остроту.

«Она раньше была очень актуальна, но теперь многие вернулись домой, на оккупированную территорию, у людей не оставалось другого выбора, как уехать туда, где у них есть хотя бы дом. Потому сегодня ситуация с беженцами не такая острая, хотя перспектива обострения военных действий сохраняется», – говорит Сергей Гармаш корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

В политическом плане, по его словам, оккупационная администрация на Донбассе не намерена реализовывать Комплекс мер по реализации Минских соглашений.

«Ситуация сложная у тех, у кого разъединены семьи – Украина открыла КПВВ, так называемое «ДНР» не открыли. Людей не пропускают даже для того, чтобы похоронить близких или забрать пенсии. Думаю, что это планомерная политика самоизоляции территорий от Украины и так называемой национализации с февраля 2017 года – сделать Донбасс ментально более российским, чтобы социальные и экономические связи формировались в сторону Россию. А когда регион вернется под юрисдикцию Украины, он ментально и экономически останется российским анклавом», – считает Сергей Гармаш.

Он отмечает, что в бюджете страны на 2020 заложены средства для возведения жилья для беженцев, однако в связи с коронавирусом эти средства были заморожены.

Надежда на возвращение домой

Эксперт по вопросам политики и экономики из фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский считает, что спустя шесть лет с момента аннексии Крыма и войны на Донбассе государственная власть Украины не знает точного количества украинцев, покинувших свои дома в зонах российской оккупации.

«Сегодня никто не может сказать, насколько интенсивна миграция в ту или другую сторону, есть статистика пересечения КПВВ, но она не показывает, сколько людей осталось, а сколько вернулись назад», – говорит Юрий Смелянский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Отношение государственной власти к проблеме внутренне перемещенных лиц, беженцев из Крыма он называет «созданием политики ложной реальности» и объясняет, почему.

«Мое впечатление, чем меньше человек обращается за помощью к власти, тем государство чувствует себя комфортнее. Инициатив для тех, кто покинул оккупированные территории, я не вижу. Политика власти, говоря об оккупированном Крыме, не предусматривает создания стратегических документов, международных площадок для переговоров по Крыму, годовых планов деятельности по крымской проблеме», – подчеркивает Юрий Смелянский.

Экономист отмечает, что его знакомые, кто вынужденно покинул Крым, не оставляют надежд вернуться когда-нибудь домой.

«Мы ждем того момента, когда сможем вернуться домой, на свою родину, и в этом вопросе государственная власть должна уделять больше внимания возвращению оккупированных территорий. Но я не вижу действенных механизмов, как официальный Киев сможет это сделать», – отмечает Юрий Смелянский.