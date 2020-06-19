Ермак: В последнее время часто стали записывать руководителей государства. Это плохо

19.06.2020, 20:55, Новости дня

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью LB.ua, которое вышло 17 июня, что у офиса нет информации, откуда внефракционный нардеп Андрей Деркач получил записи разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

“Мы не занимаемся конспирологией. По данному факту в ГБР было зарегистрировано производство, поскольку это ненормальная ситуация, когда главу государства кто-то записывает, и потом эти пленки где-то оказываются. Поэтому сегодня нас интересуют два вопроса: каким образом эти записи появились и каким образом стали достоянием общественности”, – сказал Ермак.

Он заявил, что ему пока ничего не известно о результатах расследования, потому что “говорить о независимости правоохранительных органов и вмешиваться в их работу было бы неправильно”.

“Я знаю, что производство зарегистрировано. Были ли процессуальные действия, допрашивали ли кого-то, не знаю. Но и мы, и общество ждем ответа. Потому что в последнее время часто стали записывать руководителей государства. Это плохо”, – сказал руководитель Офиса президента.

Деркач 19 мая опубликовал записи якобы разговоров Порошенко и Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины. По словам депутата, он получил записи от журналистов-расследователей, которые утверждают, что Порошенко лично записывал беседы.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации “Европейской правды”, Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

В Офисе генпрокурора сообщили, что записи разговоров изучают в Государственном бюро расследований и Национальном антикоррупционном бюро. ГБР расследует дело по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, а НАБУ – по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).