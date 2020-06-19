 

Путин решил, что оккупация стран Балтии в 1940 году была законной

19.06.2020, 20:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин решил, что оккупация Литвы, Латвии и Эстонии Советским Союзом в 1940 году была “законной”. Об этом он написал в статье, опубликованной 18 июня на сайте The National Interest. 

“Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе, с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени”, – утверждает Путин.

Страны Балтии были оккупированы летом 1940 года на основании договоренностей с фашистской Германией, после предъявления ультиматумов правительствам Литвы, Латвии и Эстонии: Москва обвинила республики в нарушении договоренностей с СССР, в частности в нарушении нейтралитета, и потребовала допустить на территорию стран дополнительные советские войска. После увеличения военного контингента в странах Балтии прошли выборы, победу на которых одержали просоветские силы. Новые правительства в скором времени объявили о вхождении в состав СССР.

В то же время многими западными странами это было расценено как оккупация. Так, в трех резолюциях Совета Европы (1960, 1994 и 2005 годов) включение Литвы, Латвии и Эстонии в состав СССР называлось оккупацией, аннексией и насильственной инкорпорацией.

В совместном заявлении президента Латвии Эгилса Левитса, президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Эстонии Керсти Кальюлайд, опубликованном 7 мая 2020 года по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, подчеркивалось, что “СССР использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран”.

“Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза”, – говорилось в заявлении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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