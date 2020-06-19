 

Глава минобороны Туркмении приедет на парад Победы в Москве

19.06.2020, 20:48, Новости дня

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил российскому коллеге Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву.

Туркменский лидер в телефонном разговоре с Путиным пояснил, что 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда, передает РИА «Новости» со ссылкой на Туркменское телевидение.

У жителей Туркмении это событие отмечается в кругу родных и близких. В связи с карантином каждый пребывающий в страну из-за рубежа проходит двухнедельный карантин, потому визит Бердымухамедова в Москву невозможен, сказано в сообщении.

Глава республики пообещал российскому коллеге, что на торжества в Москву прибудет делегация правительства страны во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.

Бердымухамедов поздравил Путина с торжествами по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и выразил сожаление, что лично не сможет побывать на параде.

Приглашения на парад Победы уже приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.



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