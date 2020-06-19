 

У БАД для улучшения потенции нашли опасное побочное действие

19.06.2020, 20:42, Разное


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В американском штате Вирджиния 12 мужчин столкнулись с неожиданным осложнением после приема БАД, предназначенного для улучшения потенции. Уровень сахара в крови упал у них до опасного для жизни уровня. Случай описан в Morbidity and Mortality Weekly Report. Сообщается, что причиной инцидента стало присутствие рецептурных препаратов в БАДе.

Описанные случаи произошли с августа по ноябрь 2019 года. Они были связаны с приемом БАДа V8, который в РФ можно купить через интернет. Мужчины, обращались за медицинской помощью с типичными симптомами гипогликемии: головокружением, потливостью, дрожью рук. При анализе крови у всех обнаруживался низкий уровень глюкозы в крови. Средство для улучшения потенции они покупали в местном супермаркете.

Сообщается, что уровень глюкозы в крови некоторых из них падал до 11 мг/дл. Без своевременной помощи такое снижение может приводить к развитию судорог и смерти. Мужчины проводили в больнице от 1 до 6 дней, некоторые были госпитализированы повторно.

На бутылочках с V8 не был указан состав. Но химический анализ показал, что в них содержался силденафил (известный под коммерческим названием «Виагра») и глибенкламид (препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, который снижает уровень глюкозы в крови).

Количество силденафила в таблетках БАД практически достигало дозы, которую содержит «Виагра». А вот доза глибенкламида в 10 раз превышала терапевтическую.

«Многие сомнительные продукты для улучшения половой жизни, которые остаются на рынке как безрецептурные продукты, несут риск неожиданных осложнений для потребителей», – пишут авторы статьи.



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