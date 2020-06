Что посмотреть в июне и июле: Гвинет Пэлтроу на дебатах, Том Хэнкс на корабле и Джозеф Гордон-Левит в воздухе в главных онлайн-премьерах

19.06.2020, 20:39, Разное

КИНО

ЧТО “Бескрайняя ночь”, Реж. Эндрю Паттерсон

ГДЕ Amazon

КОГДА с 29 мая

Кадр из фильма “Бескрайняя ночь”

Иголка в стоге сена и тихий шедевр среди сотен онлайн-премьер, наводняющих сетевые платформы. В своем дебюте американец Эндрю Паттерсон, казалось бы, использует уже успевшие всем надоесть за последние годы приемы: берется за популярную тему научной фантастики, фокусирует свое внимание на нескольких молодых героях и помещает их в декорации стильного ретро (на дворе конец 50-х и городок Кьюга в штате Нью-Мехико). На деле же из обыденности – подозрительных помех на радио – у него вырастают собственные близкие контакты третьей степени, апеллирующие, что к прошлому веку с его сериалом “Сумеречная зона”, что к современности с ее запусками ракет SpaceX. Желание перемен, боязнь вторжения и стремление улететь ввысь, к звездам – что тогда, что сейчас – ужас и очарованность неизведанным остались все теми же. И Эндрю Паттерсон грамотно использует это постоянство.

ЧТО “Король Стейтен-Айленда”, Реж. Джадд Апатоу

ГДЕ Amazon

КОГДА с 12 июня

Пит Дэвидсон в фильме “Король Стейтен-Айленда”

Бывший бойфренд Кайи Гербер, Кейт Бекинсейл и Маргарет Куэлли (а также еще доброй половины Голливуда) Пит Дэвидсон – теперь звезда нового фильма мастера современной комедии Джадда Апатоу. В новом опусе создателя картин “Немножко беременна” и “Сорокалетний девственник” Пит играет 24-летнего инфантила Сета. У него нет особых стремлений и амбиций, а жизнь, кажется, навсегда отравлена трагической гибелью отца-пожарного. Ситуация лишь усугубляется, когда его мать начинает встречаться с новым мужчиной – по иронии судьбы также пожарным. И праздно шатающийся до этого по друзьям Сет задается новой жизненной целью – во что бы то ни было расстроить новые отношения матери.

ЧТО Короткий метр “Африканская мечта” группы СБПЧ

ГДЕ YouTube-канал группы и “Кинопоиск”

КОГДА с 15 июня

Кирилл Иванов в фильме “Африканская мечта”

Когда деревья были большими, а международные перелеты не были отягощены необходимостью соблюдать карантин, группа СБПЧ (Самое Большое Простое Число) полетела в Кейптаун, чтобы записать свой новый альбом в Африке. Там же участники коллектива сняли клип на трек “Нежно” и этот короткий метр вместе с режиссером Антоном Курильчиком. 40-минутная картина поделена на три части – Magic (Волшебно), Beautiful (Прекрасно), Done (Готово) – и исследует вопросы творчества и процесс создания музыки. Об этом опыте, а также о сотрудничестве с известным местным режиссером Па, сам лидер СБПЧ Кирилл Иванов говорит следующее: “Есть люди, которых ты видишь и понимаешь, как бы дело ни пошло, ты очень интересно проведешь время. Это такая ситуация, в которой нельзя проиграть, не может быть плохо, какой бы клип он ни снял – будет круто, что мы с ним тусуемся”.

ЧТО “Жизнь на перемотке”, Реж. Антони Марсьяно

ГДЕ на всех ведущих онлайн-платформах

КОГДА с 16 июня

Кадр из фильма “Жизнь на перемотке”

Жизнь на множество экранов, под запись и доля прямого эфира в Instagram уже давно стала данностью XXI века, в котором все с готовностью делятся роликами и кадрами из своей жизни. Для главного героя этого фильма Макса такие трансляции начались еще раньше: когда родители подарили ему видеокамеру на день рождения и радостный мальчик начал снимать все, что попадется под руку. Взросление на исходе 90-х и встреча нового тысячелетия, первая поездка с друзьями в самостоятельный отдых в Барселону и первая влюбленность в подругу Эмму, в которой стыдно признаться себе и другим, первая работа и первое расставание – все эти этапы становления Макса мы наблюдаем через всевидящее око камеры. Имеют ли эти горы роликов какой-то смысл, возможно ли повернуть жизнь вспять, нажать на перемотку и принять верное решение? Ответ ищите в этой обаятельной и невероятно трогательной хронике 90-х и нулевых годов.

ЧТО “7500”, Реж. Патрик Воллрат

ГДЕ Amazon

КОГДА с 18 июня

Джозеф Гордон-Левитт в фильме “7500”

Актер Джозеф Гордон-Левитт уже давно не появлялся на экране – а теперь оказался там за штурвалом самолета. Джозеф играет второго пилота борта, направляющегося по маршруту Берлин-Париж. Привычный для него полет нарушает чрезвычайное происшествие: самолет захватили террористы, и под угрозой не только экипаж и пассажиры, но и его девушка-стюардесса. Остросюжетные боевики про схватки в воздушном пространстве выходят сегодня не так уж часто, так что этот опус от немецкого режиссера-дебютанта своего зрителя явно найдет. К тому же, многие из нас из-за глобальной пандемии давно не бывали в самолетах. Оказаться на борту – пусть даже и благодаря остросюжетному кино – неплохой сценарий для вечера.

ЧТО “История Дэвида Копперфилда”, реж. Армандо Ианнуччи

ГДЕ Amazon

КОГДА с 22 июня

Анайрин Барнард и Дев Патель в фильме “История Дэвида Копперфилда”На дворе XXI век, и никого уже не удивляет тот факт, что главного героя в адаптации знаменитой и во многом автобиографической книги Чарльза Диккенса играет британец индийского происхождения Дев Патель. К тому же “рулит” этой экранизацией британский мастер сатиры и автор фильма “Смерть Сталина” Армандо Ианнуччи. Сюжетный костяк Диккенсовской истории – про мальчика-сироту, который вопреки всем горестям пробивается к безбедной жизни – режиссер оставил нетронутым. Но драму подправил до комедии, добавил репликам остроты, а самой картине – флэшбэков и черно-белой хроники. По-своему разукрасят эту Диккенсиаду и такие актеры, как Тильда Суинтон, Хью Лори и Питер Капальди. Кажется, эта классика обещает быть совсем не скучной и очень даже веселой.

ЧТО “Грейхаунд”, Реж. Аарон Шнайдер

ГДЕ Apple TV +

КОГДА с 10 июля

Том Хэнкс в фильме “Грейхаунд”Картина, в которой Том Хэнкс играет капитана дальнего плавания, должна была выйти на киноэкраны еще весной. Но продюсеры решили не дожидаться открытия кинотеатров и выпускают этот исторический эпик на сервисе Apple TV+. В основу фильма лег роман английского писателя Сесила Скотта Форестера “Добрый пастырь”. В центре сюжета – эсминец под названием “Грейхаунд”, оказавшийся в эпицентре военных действий Второй мировой в 1942 году – а также офицер Эрнест Краузе, роль которого и исполнил Хэнкс. Бывалый моряк и новичок, когда дело касается войны, теперь он должен побороть свой страх и спасти корабль от немецких подлодок в самом центре Атлантики.

ЧТО фестиваль Beat Film Festival

ГДЕ офлайн и онлайн на сайте Beat Film Festival и “Кинопоиске”

КОГДА с 21 июля по 2 августа

Кадр из фильма “Книготорговцы”Международный фестиваль документального кино о современной (и не только) культуре должен был пройти в конце мая этого года, но пандемия внесла свои коррективы в организаторов. Теперь киносмотр превратился в некий гибрид онлайн и офлайн-меропрятий, к которым стоит приготовиться уже сейчас. В программе гала-премьер – картина про знаменитого писателя и автора книги “Завтрак у Тиффани” Трумена Капоте (“Говорит Трумен Капоте”), история легендарного парижского концепт-стора Colette (“Colette, любовь моя”), документальное исследование творчества и личности знаменитого Бэнкси (Banksy Most Wanted)… В кураторских секциях – фильмы про музыку Макса Рихтера (“Сон Макса Рихтера”) и любителей букинистики (“Книготорговцы”), про фэтшейминг (“Армия толстых”) и последователей Греты Тунберг (Now). Абонементы для просмотра этих картин можно купить на сайте фестиваля уже сейчас.

СЕРИАЛЫ

ЧТО “Их было десять”

ГДЕ Wink

КОГДА с 15 июня

Кадр из сериала “Их было десять”

Несть числа экранизациям виртуоза детективного жанра Агаты Кристи – и все же не проходит и года, чтобы на экране не появилась новая адаптация ее бессмертных произведений. На этот раз за очередное переосмысление известного детектива “Десять негритят” взялись французские кинематографисты. За сериал отвечал автор хоррора “Страна призраков” (в этом фильме играла Милен Фармер) Паскаль Ложье, а съемки проекта проходили на Карибских островах и юге Франции. Сюжет же наверняка известен многим еще по советской экранизации этой книги: пять женщин и пять мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на отрезанном от всего мира острове. Эта самоизоляция для многих из них закончится внезапно и довольно трагическим образом. Но кто же тот таинственный убийца, который одного за другим убивает всех попавших на остров, и что ему нужно? Ответ – в шести сериях этого проекта, которые уже доступны онлайн.

ЧТО “Политик”

ГДЕ Netflix

КОГДА с 19 июня

Кадр из сериала “Политик”

Создатель сериалов “Хор” и “Американская история ужасов” Райан Мерфи продолжает выпускать новые проекты как горячие пирожки. Только в мае в сети появился его амбициозный опус “Голливуд” – в котором Мерфи решил переписать историю Фабрики Грез 40-х годов, теперь же на подходе еще одна новинка от этого шоураннера. Речь о втором сезоне его стильной сатиры “Политик”, в котором продолжатся похождения амбициозного школьника Пэйтона Хобарта (Бен Платт). Если раньше этот одержимый большой политикой молодой человек метил в президенты школы, то теперь будет бороться уже за место сенатора Нью-Йорка, а его противниками станут актрисы Бетт Мидлер и Джудит Лайт. Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч и Люси Бойнтон также появятся в качестве группы поддержки юного политика.

ЧТО “Перри Мейсон”

ГДЕ “Амедиатека”

КОГДА с 22 июня

Мэттью Риз в сериале “Перри Мэйсон”Хороший детектив всегда приятно скрасит вечер. А в том, что “Перри Мейсон” – детектив именно хороший, сомневаться не приходится. В основе истории главного героя, помятого жизнью небритого адвоката Мейсона – книги писателя Эрла Гарднера. В качестве декораций – Лос-Анджелес 30-х годов, пожинающий плоды Великой депрессии. Жанр – нуар. Кейс – таинственное похищение ребенка, вскрывающее паутину лжи в Городе Ангелов. Вам мало этих вводных? Тогда финальный бонус – самого Перри Мэйсона играет звезда проекта “Американцы” Мэттью Риз, а одну из самых неоднозначных героинь – канадская актриса из другого популярного проекта” “Темное дитя”, Татьяна Маслани.

ЧТО “Любовь в нерабочие недели”

ГДЕ Okko

КОГДА с 23 июня

Кадр из сериала “Любовь в нерабочие недели”

С карантином количество проектов про самоизоляцию и жизнь на экране не уменьшилось. Скорее наоборот: сетевой период в жизни жителей России (да и других стран и городов) еще долго будут переосмыслять в сериальном и кино-формате. Вот и этот сериал Леонида Марголина посвящен развитию трех историй любви в четырех стенах. Ссоры и примирения, обвинения в измене и неожиданные открытия – все это в формате 10 юмористических серий по 10 минут.

ЧТО “Водоворот”

ГДЕ “Кинопоиск”

КОГДА с 27 июня

Алена Михайлова в сериале “Водоворот”

И вновь детектив – на этот раз леденящий кровь. История о жутком маньяке, который похищает подростков и зверски их убивает. Оккультизм, замешанный на водовороте из тайн и интриг большого города. Что за обыкновенное зло стоит за этими жестокими убийствами – предстоит узнать расследующему эти преступления герою актера Владимира Вдовиченкова. Кроме него в проекте также приняли участие Аристарх Венес, Ирина Алферова и Алена Михайлова.

ЧТО “Тьма”

ГДЕ Netflix

КОГДА 27 июня

Кадр из сериала “Тьма”

Один из самых загадочных современных сериалов, где каждая серия преподносит зрителям все новые сюрпризы, возвращается. О сюжете немецкого фантастического хита лучше ничего не рассказывать. Достаточно лишь знать, что все события происходят в небольшом вымышленном немецком городке Винден, а в необычные события, которые запускает пропажа нескольких подростков, оказываются втянуты практически все местные жители. Пространство и время, фатум и бог и, конечно же, апокалипсис – на такие не самые легкие темы предлагают задуматься зрителю создатели “Тьмы””.

ТЕАТР

ЧТО Спектакли МХТ им. Чехова

ГДЕ в соцсетях МХТ

КОГДА до конца июня

Константин Хабенский в спектакле “Утиная охота”

Большая часть российских театров ушла на законные каникулы – в том числе и онлайн. Но МХТ имени Чехова продолжает демонстрировать подписчикам своего канала на YouTube как новые постановки, так и классические, ставшие уже визитной карточкой театра с чеховской чайкой на занавесе. В июне стали доступны – “Утиная охота” Александра Марина, “Васса Железнова” Льва Эренбурга, “Вишневый сад” Адольфа Шапиро, и – воистину раритет – впервые показанная онлайн постановка Кирилла Серебренникова “Терроризм” 2002 года.

ЧТО: Постановки британских театров

КОГДА: весь июнь и начало июля

ГДЕ: на сайте TheatreHD

Кадр из спектакля “Глубокое синее море”Заключительный цикл трансляций выдающихся британских спектаклей последних лет, которые лучше не пропускать. Под занавес этого международного онлайна припасено, пожалуй, самое интересное. С 18 июня будет доступна адаптация романа Андреа Леви “Маленький остров”. С 25 июня можно будет увидеть новую версию Шекспировского “Сна в летнюю ночь”, где Титанию и Ипполиту играет знаменитая “Бриенна Тарт” Гвендолин Кристи. Под занавес же, с 9 июля, вы сможете увидеть еще одну трактовку знаменитой британской пьесы Терренса Рэттигана “Глубокое синее море”, которую не так давно экранизировали при участии Тома Хиддлстона и Рейчел Уайз. На подмостках любовь и предательство будут разыгрывать уже не эти актеры, а звезда сериала “Острые козырьки” Хелен МакКрори и Том Берк.

КОНЦЕРТЫ

ЧТО концерт Муси Тотибадзе

ГДЕ Okko

КОГДА с 17 июня

Муся Тотибадзе

Исполнительница таких хитов как “Мальчик” и “Танцуй, Виталик!” представляет на онлайн-платформе акустические версии своих известных песен в рамках совместного проекта Okko и Сбербанка “Шоу ON!”. Новое прочтение танцевальных треков певицы, легкие весенние мотивы и заводной ритм – все это в исполнении Муси Тотибадзе и традиционного состава ее группы: гитара и клавиши – Глеб Меркулов, барабаны – Максим Войтов, второй голос – Влад Ташбулатов.

ЧТО Благотворительный концерт “Хора Турецкого”

ГДЕ Okko

КОГДА с 19 июня

Михаил Турецкий с участниками своего коллектива

В канун дня медицинского работника один из самых известных музыкальных коллективов страны даст праздничный концерт на онлайн-сервисе вместе с арт-группой “Сопрано”. Выступление смогут посмотреть бесплатно все зарегистрированные пользователи. Начиная же с 20 июня (и в плоть до 20 июля) за каждый час просмотра концерта платежная система “Мир” будет начислять по рублю в фонд помощи врачам. Таким образом платформа предлагает своим зрителям совместить приятное с полезным – послушать мировые хиты в исполнении “Хора Турецкого” и помочь медицинским работникам, чей в клад в борьбу с пандемией коронавируса сложно переоценить. В этом уверен и сам Михаил Турецкий: “У каждого времени – свои герои. Сейчас они носят защитные костюмы, респираторы и очки, рискуют жизнью в борьбе с коварным вирусом, ежедневно спасают тысячи человеческих жизней. Этот концерт – благодарность за их самоотверженный труд и героизм. Ведь поддержка и заряд положительных эмоций – лучший способ показать врачам, что все мы вместе”.

ЧТО Выступления Pearl Jam, Ben Gibbard, Macklemore и других

ГДЕ Amazon

КОГДА с 24 июня

Выступление Macklemore

И вновь благотворительный концерт – и вновь организованный в пользу фонда, который борется с последствиями коронавируса. В данном случае речь идет об организации All in Wa ( All in Washington), который в рамках сотрудничества с онлайн-гигантом Amazon пригласил выступить сразу несколько известных музыкантов. Послушать Pearl Jam и спеть вместе с Macklemore его известный трек Can’t Hold Us можно будет как 24 июня в день онлайн-трансляции выступления, так и после на платформе, которой владеет Джефф Безос.

ЧТО концерт Басты

ГДЕ more.tv и Wink

КОГДА весь июнь

Баста

29 сентября 2018 года выступление Басты в родном городе Ростове-на-Дону посетило порядка 36 тысяч человек. Теперь, когда подобные скопления людей вызывают скорее тревогу, нежели радость, понаблюдать за шоу известного рэпера можно без вреда для здоровья и онлайн. Причем в этой записи можно увидеть не только непосредственно само выступление, но и послушать монолог музыканта о родных местах, его воспоминания и мысли о творчестве. “Ростов-на-Дону – мой родной город, к нему я отношусь с особой теплотой и трепетом. О выступлениях здесь я мечтал еще подростком. Мы выступили тогда с максимальным составом музыкантов. Наш концерт стал первым шоу на “Ростов Арене” после чемпионата мира по футболу. Очень хочется порадовать ростовчан, хочется, чтобы это особенное выступление увидели и в других городах”, – говорит сам Баста. Последнее желание музыканта явно сбылось.

ЧТО концерты Radiohead

ГДЕ на YouTube канале группы

КОГДА весь июнь

Той Йорк

Без шуток культовая группа современности пока не может вживую увидеться со своими поклонниками. Зато “встретиться” с музыкантами теперь можно онлайн – на YouTube канале коллектива, где еженедельно публикуются видео концертов группы разных лет. Новый как раз стал доступен несколько часов назад. Включаем и поем вместе с Томом Йорком I’m a Creep.