Мнение: Уничтожить как класс

19.06.2020, 20:30, Разное

Каждый мужчина — потенциальный насильник. Большую часть преступлений в США совершают мужчины, а если в тюрьме оказывается женщина, то почти всегда работает правило «шерше ля хом»: за спиной отбывающей срок жертвы маячит тень мужчины, втянувшего её в криминал.

Радикальные феминистки предлагают решить проблему под корень, уничтожив мужчин как класс. Для этого достаточно, чтобы каждый взрослый мужчина сменил свой пол, став женщиной. Соевая диета и регулярные уколы гормонов способны превратить даже самого дикого самца в нормального члена общества: спокойного, ласкового, толерантного и соблюдающего закон.

Также мы знаем, что главная причина несчастий на нашей планете — капиталисты. Они эксплуатируют рабочих, производят некачественные товары, финансируют войны и массовые беспорядки. Посмотрите на любое неприятное явление нашей жизни, поскребите ногтем его обёртку. Почти наверняка вы обнаружите, что капиталист или создал эту проблему, или как минимум отказался её решать, направив ресурсы на закупку золотых унитазов для своей новой яхты.

Коммунисты предлагают решить проблему под корень, уничтожив капиталистов как класс. Для этого достаточно, чтобы каждый отдал свои средства производства в ведение государства, перейдя таким образом в разряд наёмных работников. Восьмичасовая работа в дружном коллективе способна превратить даже самого хищного буржуя в нормального члена общества: трудолюбивого, умного, порядочного и не думающего о собственном благе.