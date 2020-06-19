 

Многодетной семье из Архангельска передали подарки от Путина

19.06.2020, 20:30, Новости дня

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский вручил многодетной семье Кузнецовых из Коряжмы подарки, которые просил передать президент Владимир Путин.

«Передал по поручению президента РФ подарки семье Кузнецовых», – передает ТАСС сообщение Цыбульского со ссылкой на его страницеу в Instagram.

Уточняется, что среди подарков были спортивный и музыкальный инвентарь.

«Я знаю, что маты вам уже подарили, кимоно, о которых вы говорили, мы привезли. Скрипку привезли. Ну и все, что необходимо для занятий спортом», – добавил врио главы региона.

В прошлом году за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи, активную жизненную позицию Кузнецовы были награждены орденом «Родительская слава».

Напомним, в Международный день защиты детей российский лидер провел встречу в режиме видеоконференции с Александрой и Ольгой Кузнецовыми, которые воспитывают 11 детей. Они рассказали президенту об успехах детей в спорте и музыке, а также учебе – их  ежегодно отмечаются грамотами за хорошую учебе. Старшие уже получают образование в высших учебных заведениях Санкт-Петербурга и Архангельска. Путин пожелал семье Кузнецовых благополучия и спортивных достижений.

Газета ВЗГЛЯД рассказала, как ситуация с коронавирусом привела к необходимости быстрого введения пособий и выплат для семей с детьми. 



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