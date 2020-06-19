 

CNBC – Ким Чен Ын прокладывает дорогу во власть для своей сестры

19.06.2020, 20:25, Новости дня

В последние месяцы Ким Ё Чжон, младшая сестра Ким Чен Ына, всё активнее проявляет себя во внешней политике и всё чаще выступает с заявлениями от собственного лица. Как полагают эксперты, это говорит о том, что северокорейский лидер готовит для родственницы особое место в своём режиме, пишет CNBC.


Reuters

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, в последнее время всё чаще самостоятельно фигурирует на публике, пишет CNBC. По мнению наблюдателей, это может означать, что в скором времени она будет играть более активную роль в руководстве. 

 

Как напоминает канал, на прошлой неделе предупреждения Южной Корее относительно её листовок были сделаны от лица именно Ким Ё Чжон. «Мы видим, что Ким Йо Чжон выступает со многими важными заявлениями», — обращает внимание руководитель корейского направления Школы управления Джона Кеннеди при Гарвардском университете Джон Парк. Как считает аналитик, это говорит о том, что сестра вождя занимает не просто протокольную должность и что её позицию «постоянно недооценивают». 

 

Аналитик Verisk Maplecroft Миха Хриберник также подчёркивает, что особое значение имеет отсутствие упоминания имени Ким Чен Ына во всех этих заявлениях. «Позволив своей сестре Ким Ё Чжон возглавить эту очень ощутимую атаку на Южную Корею, он, вероятно, готовит почву для того, чтобы дать ей более высокую позицию в режиме», — объясняет эксперт. 

 

По информации CNBC, о младшей сестре северокорейского лидера известно немного. Точно можно сказать, что какое-то время она вместе с братом жила в Швейцарии, и это, по мнению аналитиков, очень их сблизило. Джон Парк предполагает: «Думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, — своего рода проявление партнёрства между Ким Ё Чжон и её братом. Похоже, что между ними существует определённое политическое партнёрство, которое сейчас стало более заметным».

 

Впервые о Ким Ё Чжон в мире заговорили в 2018 году, когда она приехала на открытие Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, став, таким образом, первым членом семейства Ким, побывавшим в Южной Корее. Дальше сестра сопровождала вождя в поездках на встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, американским лидером Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином. 

 

По мнению кореиста Флетчеровской школы права и дипломатии при Университете Тафтса Ли Сон Юна, хотя высокое положение Ким-младшей в политике Северной Кореи ни для кого не секрет, активно проявлять себя сестра вождя начала только в марте этого года. Тогда она выпустила письмо от своего имени, в котором раскритиковала южнокорейских лидеров — дала понять «миру, что внешней политикой заведует она», комментирует Ли. 

 

Как предупреждает кореист из Центра изучения политики Восточной Азии при Брукингском институте Чон Пак, «передача мегафона» Ким Ё Чжон может сулить обострение обстановки на полуострове. «Если цель этого манёвра — обеспечить ей военные заслуги, которых до сих пор недоставало в её резюме, то тогда мы можем ожидать дополнительных провокаций и попыток спровоцировать кризис, который может вылиться в военное столкновение», — рассуждает аналитик.



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