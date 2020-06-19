 

Фото молодой Шэрон Стоун поразило фанатов

19.06.2020, 20:16, Новости дня

Американская актриса и модель Шэрон Стоун выложила в соцсети свою архивную фотографию в молодости и привлекла внимание поклонников, а также получила массу комплиментов.

На черно-белой фотографии молодая Стоун с натуральным цветом волос и в очках с массивной оправой, белой водолазке и крестиком на шее.

«И… здесь я в постановке «Звуки музыки», – подписала Стоун фото в своем Instagram.

Публикация уже собрала около 26,7 тыс. лайков. Пользователи выразили восхищение красотой актрисы и признались, что не сразу узнали ее. Так, один пользователь «подумал, что это Дайан Китон», другой увидел сходство с Хиллари Клинтон, третий решил, что она напоминает ему Джоди Фостер, а кто-то посчитал, что она выглядит как Милли Бобби Браун.

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Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 18 Июн 2020 в 3:10 PDT

Кроме того, один из подписчиков сравнил фото с кадром из фильма Стивена Кинга, а другой даже назвал ее «Монашкой» и сравнил с Петти Херст.

«Ботаник Шэрон такая милая», «Серьезно, ты очень милая», «Крутая водолазка с мороженым», «Шикарные очки», «Красивая, как богиня», «Прекрасна, как всегда!» – заключили пользователи.



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