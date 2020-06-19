ВВП РФ в мае снизился почти на 11%

19.06.2020, 20:08, Новости дня

В мае 2020 года российский ВВП сократился на 10,9% в годовом выражении, об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в мае снижение ВВП составило минус 10,9% год к году (апрель: минус 12% год к году, первый квартал 2020 – рост на 1,6% в годовом выражении). В целом за январь-май снижение ВВП оценивается на уровне минус 3,7% год к году», – цитирует РИА «Новости» документ.

В обзоре отмечается, что в мае по сравнению с предыдущим месяцем сократился спад в несырьевых отраслях обрабатывающей промышленности в сфере розничной торговли.

«Начало снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, с середины месяца сопровождалось замедлением спада в обрабатывающей промышленности и розничной торговле. Падение выпуска обрабатывающей промышленности в мае замедлилось до минус 7,2% год к году (после минус 10% в годовом выражении в апреле). (…) Падение розничных продаж замедлилось до минус 19,2% год к году в мае после минус 23,2% в годовом выражении месяцем ранее, главным образом за счет непродовольственного сегмента», – отметили авторы обзора.

Показатели сегментов общественного питания и платных услуг остались на уровне ниже прошлого года. Спад в строительном сегменте остался более умеренным, чем в других отраслях экономики – до минус 3,1% год к году в мае после минус 2,3% в годовом выражении в апреле.

Вместе с тем в мае 2020 года ресторанный рынок по сравнению с маем 2019 года упал на 52,1%.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал самый глубокий спад мировой экономики со времен Второй мировой войны. Ожидается снижение мировой экономики в 2020 году на 5,2% вместо роста на 2,5%, который ожидался в январе.