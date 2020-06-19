Проценко оценил ситуацию с коронавирусом в Дагестане

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19.06.2020, 20:08, Новости дня

Число выявленных случаев коронавируса в Дагестане снижается, перепрофилированные под борьбу с COVID-19 стационары возвращаются к обычному режиму работы, сообщил главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко перед вылетом в Москву из аэропорта Махачкалы.

«Восемь дней проработала наша бригада. (…) Мы уезжаем отсюда, понимая, что количество заболеваний, госпитализаций в республике снижается, и снижается резко, что большинство стационаров, которые были перепрофилированы, возвращаются в мирную жизнь», – передает слова медика ТАСС.

Проценко добавил, что столичные врачи активно обменивались опытом с дагестанскими коллегами, в некоторых стационарах были проведены круглые столы и мастер-классы. Главврач Коммунарки отметил самоотверженность медиков республики в борьбе с коронавирусом.

Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов добавил, что за неделю в республике регистрировали менее 200 человек, поступающих на стационарное лечение.

«Надеемся, что в течение месяца мы сможем определиться со следующими этапами снятия ограничений», – сказал он.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зарегистрировано 7 тыс. 015 подтвержденных случаев клоронавирусной инфекцией, за сутки выявлено 88 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала эпидемии в регионе умер 341 человек с коронавирусом.

Напомним, 10 июня бригада московских медиков, в том числе главврач Коммунарки, отправились в российские регионы для помощи в борьбе с коронавирусом. В республике Проценко посетил два крупных госпиталя, где лечат больных коронавирусом, отметил высокий уровень квалификации дагестанских медиков и постоянное содействие минздрава региона в решении любых возникающих вопросов.



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