 

Мнение: Развитие мятежа на Сокотре

19.06.2020, 20:03, Разное

Поддерживаемые ОАЭ сепаратисты Южного Йемена захватили штаб сил безопасности на Сокотре в ключевом административном центре Хадибу. Как они утверждают, они изгоняют с острова боевиков исламской партии "Аль-Ислах", связанных с "Братьями-мусульманами" и Саудовской Аравией. Де-факто, с острова выдавливают те силы, которые могут быть использованы Саудовской Аравией и марионеточным правительством Хади для того, чтобы помешать ОАЭ установить прямой или непрямой контроль над островом.

Стоит отметить, что в развивающемся мятеже продолжают участвовать солдаты 1-й бригады морской пехоты, которые уже пару месяцев отказываются подчиняться генералам Хади.
На фоне продолжающихся боев между хадистами и южными сепаратистами к востоку от Адена (которые продолжаются даже в условиях наступления хуситов в Марибе), эмиратчики ненавязчиво продолжают гнуть свою линию по отторжению Сокотры от Йемена с помощью подконтрольных групп наемников и сепаратистских групп. В руках хадистов и боевиков "Аль-Ислах" осталась здание базы бригады спецназа, которую мятежники планируют захватить в ближайшее время, чтобы "освободить остров".
Мятеж на Сокотре начался еще в мае https://colonelcassad.livejournal.com/5839654.html Захвату военных объектов в Хадибу в мае помешали угрозы Саудовской Аравии, авиация которой летала над позициями мятежников, угрожая наносить удары, если те начнут попытки захвата Хадибу. Как видим, ОАЭ немного подождали, и продолжили реализовывать задуманное. Формальным поводом для продолжения послужило нападение боевиков "Аль-Ислах" на лояльного ОАЭ заместителя директора местного аэропорта, машину которого расстреляли на выезде из Хадибу на контролируемую мятежниками территорию Сокотры. Впрочем, ему повезло и он остался жив. После этого ОАЭ начали действовать.

Про подоплеку аннексии Сокотры ранее писал здесь https://riafan.ru/1278532-emiraty-pytayutsya-anneksirovat-sokotru-obmanuv-er-riyad-i-raskolov-iemen


Общая ситуация в Йемене на 19 июня.

Источник: Colonel Cassad



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