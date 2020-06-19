На Орловщине открывается навигационный сезон

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19.06.2020, 19:54, Новости дня

На Орловщине с завтрашнего дня открывается навигационный сезон. По информации ГТРК "Орел", выходящей в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", он продлится до конца октября.

С 20 июня вернуться на большую воду смогут владельцы маломерных судов. Речь идет и о парусниках, и о моторных лодках, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Орловской области.

По информации оперштаба, всего в регионе с начала эпидемии COVID-19 зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 74 новых заболевших. Количество больных на 19 июня составляет 1894 человека. Все они находятся под постоянным наблюдением областного Управления Роспотребнадзора и регионального департамента здравоохранения, передает информационный портал Орловской области.

Текст:

ГТРК "Орел"



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