Воробьев определил даты открытия фитнес-центров и детских лагерей

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19.06.2020, 19:54, Новости дня

Фитнес-клубы и другие спортивные организации в Подмосковье возобновят работу 1 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

Для начала работы спортивное учреждение должно направить уведомление в областное министерство физкультуры и спорта.

Двумя неделями позже, 15 июля, в Московской области смогут возобновить работу детские летние лагеря. Они должны будут уведомить о готовности к началу работы областное министерство социального развития и орган местного самоуправления.

Ранее Воробьев рассказал о процессе отмены противовирусных ограничений в регионе. С 12 июня в Московской области открылись веранды кафе и ресторанов, с 15-го открылись музеи и автошколы, восстановил работу каршеринг, к обычному режиму работы вернулись стоматологические клиники. Тем временем подмосковные поликлиники начинают тестировать всех желающих на антитела к коронавирусу.



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