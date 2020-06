«Мне приходилось отстаивать свое право на существование»

19.06.2020, 19:54, Новости дня

Под данным Агентства ООН по делам беженцев, в 2019 году в мире насчитывалось почти 80 миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, города и страны из-за конфликтов. Около 26 миллионов из них являются беженцами, половина из которых – лица, не достигшие 18 лет. В соответствии с новым правилами, установленным администрацией Трампа, Соединенные Штаты планируют принять максимум 18000 беженцев в 2020 финансовом году, по сравнению с 30000 за аналогичный период предыдущего года. Это будет наименьшее количество беженцев, переселенных в США за один год с 1980 года, когда Конгресс создал национальную программу переселения беженцев.

Кристина Гузикова переехала в США со своей бабушкой почти двадцать лет назад в рамках одной из программ помощи беженцам из стран бывшего Советского Союза.

«Как бы скептически ни относились к этой проблеме многие, мы чувствовали на себе давление по этническому принципу признаку. Моей бабушке не дали премию, потому что ее фамилия – Бренер, а не Светлякова или какая-нибудь русская фамилия. Моему папе поменяли фамилию, потому что понимали, что ему будет сложно куда-то поступить или устроиться на работу с еврейской фамилией. Мне повезло, потому что у меня уже была русская фамилия, но тем не менее меня дразнили в классе. Меня преследовали не потому что я не была тихая и спокойная, а потому, что говорили: "это потому, что ты – еврейка". Мне приходилось отстаивать свое право на существование, на человечность, потому что меня дразнили этим», – рассказала она.

Соединенные Штаты имеют долгую историю помощи беженцам. В 1980 году, при администрации Джимми Картера, был принят Закон о беженцах.

«Этот закон был ключевым моментом для американского лидерства в этой области. Этот закон создал официальную систему для переселения беженцев в Соединенные Штаты. Мы считаем, что важно использовать весь спектр нашей помощи не только для беженцев в США, но и для других беженцев в мире», – заявила Русской службе «Голоса Америки» официальный представитель Госдепартамента Ванесса Эккер.

По ее словам, Соединенные Штаты реализуют ряд программ, в рамках которых люди из разных стран могут получать убежище. Например, из-за политических или религиозных притеснений.

«У нас были политические беженцы не только из Советского Сюза, но из Кубы, Китая, Венгрии, бывшей Югославии. Есть программа Лоттенберга, в рамках который мы поддерживаем религиозные меньшинства, которые испытывают агрессивность или другие проблемы на местах. С 1989 представители религиозных общин могут приехать в США и стран бывшего СССР», – отметила Ванесса Эккер.

Келли Энн Уилан работает в Комитете США по делам беженцев и иммигрантов (US Committee for refugees and immigrants), который помогает Госдепартаменту размещать беженцев в США. Она отмечает, что беженцы проходят через длительный процесс, прежде чем смогут очутиться в Соединенных Штатах, который может занять не один десяток лет.

«Когда беженцы наконец попадают в США, мы стараемся их разместить в местах, где у них будет поддержка со стороны. Например, некоторые беженцы их Сомали размещены в Миннесоте, потому что там уже есть община. Их жизнь по прибытию очень непростая. Да, они получают определенную поддержку таких организаций, как моя: выучить английский, найти работу, дать образование детям, и так далее», – рассказала она.

Кристина Гузикова отмечает, что в США очень развита система поддержки беженцев со стороны неправительственных организаций.

«Я ощутила, что обо мне заботятся, узнают, что мне нужно. Нам полностью обустроили квартиру. Привезли все: от кровати до чайных ложечек. Такой заботы и внимания я никогда, наверное, не испытывала», – вспоминает Кристина.

По словам Келли Энн Уилан, многие беженцы очень трудолюбивы и способствуют развитию общин, в которых проживают. Она добавляет, что люди прибывают со всего мира в поисках безопасного места проживания.

«Очень важно помнить: что если бы вы оказались в ситуации, в которой очутились они – вы бы тоже покинули свою страну. Они не стремятся попасть в вашу страну и что-то отобрать. Во-вторых, беженцы отдают США очень многое и не только с точки зрения культуры и микроэкономики. Очень важно для Соединенных Штатов принимать беженцев. Если бы не они – то некоторые области нашей экономики испытывали бы трудности», – подчеркнула Келли Энн Уилан

Она добавляет: когда вы встречаете беженца на улице, помните: ему или ей пришлось пройти через большие испытания, чтобы оказаться в безопасности. «Они такие же люди, как и вы. Все, чего они хотят – мирного дома на новом месте», – напоминает Келли Энн.