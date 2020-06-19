В Подмосковье назвали даты открытия детских лагерей и фитнес-центров
19.06.2020, 19:53, Новости дня
В Московской области с середины лета смогут открыться детские лагеря, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
«Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
Также в постановлении отмечается, что спортивные организации, включая фитнес-центры, смогут открыться с 1 июля.
«Возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, иных спортивных объектов допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года», – отмечается в документе.
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