В Подмосковье назвали даты открытия детских лагерей и фитнес-центров

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19.06.2020, 19:53, Новости дня

В Московской области с середины лета смогут открыться детские лагеря, говорится в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.

«Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.

Также в постановлении отмечается, что спортивные организации, включая фитнес-центры, смогут открыться с 1 июля.

«Возобновление деятельности спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий, иных спортивных объектов допускается с даты направления уведомления о готовности спортивного объекта в адрес министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 1 июля 2020 года», – отмечается в документе.

Ранее власти Сочи сообщили, что все отели, гостиницы и пансионаты города начнут принимать гостей в полном объеме с 21 июня.



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