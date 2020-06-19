 

В ЕС согласились продлить санкции против России еще на шесть месяцев

19.06.2020, 19:50, Новости дня

Главы государств и правительств Евросоюза договорились продлить на шесть месяцев санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

“Германия и Франция снова подвели итог о ходе реализации Минских договоренностей. Имеющийся прогресс не позволяет нам рекомендовать не продлевать санкции в отношении России. Сегодня мы в Европейском совете решили еще раз продлить санкции на полгода”, – заявила Меркель по итогам заседания совета ЕС.

В марте 2020 года президент РФ Владимир Путин предложил “заморозить” санкции, введенные странами Запада в отношении России, “на время пандемии, чтобы эффективнее бороться с коронавирусом”, однако ни США, ни ЕС на это не согласились.

Санкции Евросоюза действуют в отношении России с 2014 года. Ограничительные меры ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов на Донбассе. Это экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, а также ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, чьи активы подлежат замораживанию. Ограничения продлевают каждые полгода, а санкционные списки периодически пополняются и уточняются. 

Минские соглашения – документы, предусматривавшие, в частности, полное прекращение военных действий на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Они были подписаны представителями РФ, Украины, двух непризнанных сепаратистских республик Донбасса и ОБСЕ. Несмотря на подписание протокола, боевые действия на востоке Украины продолжаются до сих пор. 

 



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