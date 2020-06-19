Виктор Бабарико в записанном заранее обращении призвал провести в Беларуси референдум и вернуть Конституцию 1994 года

19.06.2020, 19:50, Новости дня

В записанном заранее обращении и озвученном 19 июня во время стрима потенциальный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико призвал граждан провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции, взяв за образец Конституцию 1994 года, где было предусмотрено и ограничение президентских сроков, разделение всех ветвей власти и “было право народа на определение своей судьбы”.

“Беларусь – это не страна выученной беспомощности. Это страна вынужденной беспомощности” – сказал в своем обращении Виктор Бабарико. Он отметил, что менять существующий конституционный порядок в стране не обязательно должен президент Беларуси.

Для того, чтобы вынести на референдум вопрос изменения Конституции, необходимо собрать 450 тысяч подписей. Виктор Бабарико уверен, что это возможно, что независимо от того, кто победит 9 августа, люди будут готовы “сделать свою страну такой, как она должна быть – страной, в которой будут напрочь отсутствовать хамство, в которой будет уважение к друг к другу, и, самое главное, будет уважение к народу”.

В своем обращении Бабарико объявил сбор инициативной группы для проведения Республиканского референдума. Его штаб предлагает начать эту процедуру.

“Я считаю, что эта инициатива ярчайшим образом покажет единство белорусского народа, его стремление к настоящему народовластию. Я думаю, независимо от того, кто будет 9 августа победителем, к Новому году Беларусь будет с новой Конституцией”, – сказал Виктор Бабарико.

Виктор Бабарико не мог провести стрим лично, так как находится в СИЗО КГБ. Но его штаб работает.

Координатор штаба Бабарико Мария Колесникова рассказала, что потенциальный кандидат успел сдать в Центризбирком 365 тысяч подписей в свою поддержку при необходимых 100 тысячах. Всего за претендента на президентский пост подписались 434 985 тысяч человек – это рекорд среди альтернативных кандидатов за всю историю страны.

Конституция 1994 года была изменена в результате референдума, инициированного президентом Лукашенко в 1996 году. Поправки Лукашенко в Основной закон предполагали право президента распускать парламент, назначать судей Конституционного суда, издавать декреты, равные по силе законам. Из законопроекта была исключена норма, согласно которой президент мог быть отправлен в отставку из-за нарушения Конституции. Фактически республика превращалась в президентскую. Референдум был проведен с многочисленными нарушениями, несколько министров и глава Конституционного суда в знак протеста подали в отставку.