 

Москва ответила на обвинения США в создании «величайших угроз» в космосе

19.06.2020, 19:48, Новости дня

США обвиняют Россию и Китай в создании «величайших стратегических угроз» в космосе без всяких доказательств, заявило российское Министерство иностранных дел.

Пентагон опубликовал аннотацию открытой версии «Оборонной космической стратегии», в которой рассматривает космическое пространство как арену для ведения боевых действий, говорится в комментарии на сайте МИД.

«Четко обозначена конечная цель – обеспечение «американского военного превосходства в космосе». В этой связи деятельность Пентагона будет сфокусирована на военном применении космического потенциала», – пояснили в ведомстве.

США планируют использовать космос с подкреплением военной силы, причем не только в оборонительных целях, но и для «нанесения поражения противнику при враждебном использовании космического пространства», добавили в МИД.

«Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств. Подтягивают тезис об изменившейся стратегической обстановке и новом противостоянии великих держав, где космос является «центральной ареной», – подчеркнули в министерстве.

США также пытаются внушить мировому сообществу, что Москва и Пекин якобы пытаются привнести в космос оружие. «Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины РФ 2014 года как фактор, способствовавший превращению космоса в «арену ведения военных действий». Дескать, в нашей доктрине предусматривается возможность применения «противокосмических» средств для снижения военной эффективности США, их союзников и партнеров, а также «победы в будущих войнах», – отмечает МИД.

Ведомство уточнило, что в Военной доктрине подобных указаний нет, в них идет речь о противодействии попыткам государств добиться военного превосходства с помощью размещения оружия в космическом пространстве.

Ранее в Пентагоне заявили, что в ответ на якобы «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая министерство обороны Соединенных Штатов завершило разработку «Стратегии обороны в космосе».

В конце мая РФ обвинила США в милитаризации космоса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает планы США в космосе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Сотрудники Росгвардии спели «День Победы» на разных языках

16.05 / Общество: Против РФ использовали мертвых

05.05 / Atlantico – в соперничестве Пекина и Вашингтона Москве уготована важная, но второстепенная роль

30.05 / Ученый рассказал о выведенных в РФ мышах с человеческими генами

10.04 / Путин, Трамп и саудовский король обсудили добычу нефти

01.05 / Linkiesta: РФ предложила итальянским политикам “оказать давление” на Брюссель в снятии санкций в благодарность за помощь в борьбе с COVID-19

13.05 / Внедорожник Suzuki Jimny подорожал на 50 тысяч рублей в России

17.04 / В РЭУ имени Плеханова оценили статью NYT о задержанных в Ливии российских социологах

05.06 / Energetyka24 – Америка наконец ударила по «кремлёвским щупальцам» в Европе

15.04 / Глава европейской дипломатии заявил о безосновательном решении США по ВОЗ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска