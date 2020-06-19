 

Шокин: Мое требование одно: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена президентом Порошенко незаконно

19.06.2020, 19:45, Новости дня

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что в 2016 году был незаконно уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко под давлением  экс-вице-президента США Джо Байдена, об этом он рассказал главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Дело о признании незаконным увольнения уже три года находится в Европейском суде по правам человека, заявил бывший генпрокурор.

“Требование там одно и главное: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена господином президентом Порошенко незаконно – и восстановить меня в должности генерального прокурора Украины”, – сказал Шокин.

Никаких требований финансовых и моральных Шокин не предъявил в своем иске.

Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: “Где взял?” Читайте полную версию интервью

По словам Шокина, сразу после увольнения он не выступил публично, чтобы не навредить Украине.

“Я как нормальный человек, который болеет за Украину и хотел, чтобы Украина получила миллиард… Страна же воевала. Извините, денег нет, проблем куча. И я тихо-мирно ушел. Я и так собирался уходить, я не собирался возвращаться”, – подчеркнул он.

Байден рассказывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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