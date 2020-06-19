Лукашенко заявил о срыве плана по приведению Беларуси «к некоему майдану»

19.06.2020, 19:40, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко после задержания своего конкурента на предстоящих выборах Виктора Бабарико заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации Беларуси, который мог «привести страну к некоему майдану». Его слова приводит агентство «БелТА».

По мнению беларусского лидера, на стране сегодня cконцентрирован «фокус всех политических интересов» и в Беларуси «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию».

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил Лукашенко.

Бабарико вместе с сыном Эдуардом, возглавляющим его штаб, задержали накануне по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации. Генпрокуратура Беларуси также возбудила дело о создании преступной организации. Сейчас они находятся в СИЗО. Всю недвижимость, принадлежащую семье, арестовали.

До этого в Белгазпромбанке прошли обыски, в ходе которых изъяли более 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов. Следственные действия проводились по поручению Лукашенко, тогда были задержаны 15 человек.

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