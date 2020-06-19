 

Лукашенко заявил о срыве плана по приведению Беларуси «к некоему майдану»

19.06.2020, 19:40, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко после задержания своего конкурента на предстоящих выборах Виктора Бабарико заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации Беларуси, который мог «привести страну к некоему майдану». Его слова приводит агентство «БелТА».

По мнению беларусского лидера, на стране сегодня cконцентрирован «фокус всех политических интересов» и в Беларуси «активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию».

«Нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил Лукашенко.

Бабарико вместе с сыном Эдуардом, возглавляющим его штаб, задержали накануне по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации. Генпрокуратура Беларуси также возбудила дело о создании преступной организации. Сейчас они находятся в СИЗО. Всю недвижимость, принадлежащую семье, арестовали.

До этого в Белгазпромбанке прошли обыски, в ходе которых изъяли более 4 млн долларов и ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов. Следственные действия проводились по поручению Лукашенко, тогда были задержаны 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРейдерский захват дочки «Газпрома» и картин Шагала. Лукашенко готовится к выборам: хроника военных действий

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Приснившееся

26.04 / Российские энтузиасты создали «гибрид» трех мотоциклов «Днепр»

01.05 / Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ

29.05 / В Москве ребенок отравился гранулами для чистки труб

15.04 / Во время кризиса Ксения Бородина приобрела новую сумку за полмиллиона

01.05 / Коронавирус протекает тяжелее у тех, кто принимает сильные противовоспалительные

21.05 / Онлайн-спектакль, игры со звездами и большая вечеринка: Юлия Пересильд приглашает на день рождения фонда “Галчонок”

10.04 / Мнение: Коротко по Сирии. 09.04.2020

10.05 / Представитель МИД РФ Захарова раскритиковала США, присвоившим себе победу над нацистами

22.05 / «Дядя Федя подал руку помощи»: Анна Кошмал вспомнила съемки в сериале «Сваты-5»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска