Корь – порождение больших городов, считают ученые

19.06.2020, 19:35, Разное



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Появление крупных городов поспособствовало становлению кори, считают ученые. Новые данные говорят, что вирус, по всей видимости, передался людям от животных в VI веке до нашей эры. Исследование, в котором ученые выдвинули эту теорию, опубликовано в Science.

Согласно одной из ведущих теорий появления кори, она произошла от вируса чумы крупного рогатого скота (это заболевание животных было уничтожено во всем мире, благодаря вакцинации). Однако не было известно точно, когда именно вирус «перепрыгнул» на человека. Согласно предыдущей версии, это случилось в районе 900 века н.э.

Новые данные позволили ученым назвать новую предположительную дату появления кори: около 500 года до н.э. Эта теория поддерживает более раннее предположение, что такая болезнь, как корь, просто не могла появиться без достаточного развития городов.

Авторы отметили, что люди начали строить поселения (достаточно крупные для поддержания вспышки кори) примерно 2000-2500 лет назад. В них популяции вируса могла продолжать беспрерывное существование. В общинах менее 250 тысяч человек кори сложно было «наладить жизнь»: от болезни люди умирали или вырабатывали пожизненный иммунитет. Маленькие общины были тупиком для развития вируса.

Исследование мутаций вирусов, выделенных в разные годы, – один из основных способов изучения их эволюции. Авторы новой работы обнаружили вирус кори в препарате легкого человека, который умер в 1912 году. Это дало им новые данные для выводов о времени появления этого заболевания.

Ученые до сих пор не могут сказать, где конкретно произошел переход вируса кори от животных к людям. Но изменение вероятной даты появления болезни с 900 года н.э на 500 год до н.э. сужает перечень вероятных мест до Китая, Индии, Европы и Северной Африки.