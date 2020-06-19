 

Сербский политолог объяснил, как Запад использует пакт Молотова-Риббентропа

19.06.2020, 19:30, Новости дня

Наиболее актуальные в статье президента РФ Владимира Путина темы – ревизии истории и нынешняя роль ООН, сообщил известный сербский политолог, доктор наук Душан Янич.

«В этом тексте вижу две особенно актуальные темы для всего мира. Первая – попытки ревизии истории. Они, выражают реально существующие тенденции обновления сил экстремизма, которые напоминают силы, породившие фашизм и приведшие мир ко Второй мировой войне», – сказал эксперт РИА «Новости».

«Пакт Молотова-Риббентропа сейчас интерпретируется только из одного угла, с точки зрения Запада, который не уважал интересы тогдашнего СССР и значительной части мира, и был не готов к конфликту с Гитлером. И этот договор стал для них оправданием, чтобы свою неготовность столкнуться с Гитлером переложить на Сталина, СССР, и российский народ», – добавил Янич.

Он отметил, что перед началом Второй мировой войны в разных странах Запада у власти находились движения, «похожие на нынешние силы в Венгрии, США и, до некоторой степени, в Германии».

«Они хотели бы тогда закрыть свои границы и пользоваться плодами оставшихся колониальных возможностей и не желали рисковать в конфликте с нацистской Германией. Напротив, некие деловые круги через немецкого промышленника Альфрида Круппа способствовали усилению Гитлера. Это один из наиболее важных пунктов статьи Путина – история Второй мировой войны требует объективности», – заметил эксперт.

Второй важной темой, о которой Путин пишет в своей статье, является предложение о встрече представителей пяти ядерных держав. Янич считает, что «такая встреча может только способствовать снятию напряженности».

«Когда речь идет об ООН, тема востребованности организации легитимна. Я уважаю оценку президента Путина, что ООН, несмотря на все свои недостатки, все еще полезна. Сейчас она дает возможность мировым державам с помощью права вето предотвратить или остановить тяжелейшие конфликты», – сказал политолог.

Однако, эксперт напомнил, что ООН была отставлена в сторону в 1990-х годах, причиной чего стал рост неолиберальной экономики и глобализма.

«Одним из шансов реформирования ООН я вижу усиление континентальных и региональных ассоциаций, а затем некоторые изменения полномочий по принятию решений в организации. Но начать надо с усиления континентальной и региональной интеграции, договоров ядерных держав о применении силы, что создало бы условия для реформирования ООН», – подытожил политолог.

Ранее историк Холокоста, научный сотрудник государственного израильского музея «Яд Вашем» Аарон Шнеер назвал статью Путина о Второй мировой объективной и доказательной.

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови заявил, что Сстатья Путина о событиях Второй мировой войны отражает настоящее и будущее России, но в первую очередь – российские интерес.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.



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