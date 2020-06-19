Набиуллина оценила возможность нового снижения ключевой ставки

19.06.2020, 19:30, Новости дня

У Банка России, возможно, будет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции по итогам заседания ЦБ.

«Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, возможно, у нас будет дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики. При принятии решения будем исходить из нашей цели ценовой стабильности, поддержания инфляции на уровне 4%», – цитирует Набиуллину ТАСС.

ЦБ не считает снижение ставки как переход к новому стандарту решений по денежно-кредитной политике. По словам главы регулятора, подход ЦБ заключается в постепенном и аккуратном движении с отслеживанием эффектов и анализом поступающих данных.

В дальнейшем ЦБ намерен учитывать общенациональный план восстановления российской экономики. Набиуллина отметила, что регулятор не меняет оценку нейтрального диапазона ставки, но пояснила, что есть аргументы для его корректировки.

Аналитик «Газпромбанк – Управление активами» Дмитрий Турмышев полагает, что намек на возможность пересмотра уровня нейтральной ставки очень важен.

«В последние годы ЦБ оценивал его в диапазоне 6-7%, то есть на 2-3 процентных пункта выше своего таргета инфляции. Ожидания по нейтральному уровню ставок во многом определяют уровни доходностей долгосрочных облигаций, поэтому, чем ниже нейтральная ставка, тем больше потенциал снижения ключевой ставки в текущем цикле монетарного стимулирования и тем больше потенциал ценового роста у долгосрочных облигаций», – сказал он.

В пятницу Банк РФ снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет – до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.