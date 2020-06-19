Машина времени: опубликованы первые интервью Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Киану Ривза и Уилла Смита

19.06.2020, 19:30, Разное

На этой неделе телеканал E! News отмечает 30-летний юбилей. По этому случаю редакция проекта решила подарить своим преданным зрителям самое ценное, что у них есть, – редчайшие жемчужины из собственного архива, а именно одни из первых интервью главных современных звезд Голливуда. Ностальгическое видео из 1990 года было опубликовано накануне на YouTube-канале телеканала.

Я молод. Люди говорят о том, что мне нужно отдохнуть. Я не отдыхаю. Ты отдыхаешь, когда тебе 70. У моего отца был собственный бизнес, и он всегда учил нас работать. Мне 21 год, зачем мне отдых?

– парирует Уилл Смит, который, кажется, с тех времен ни капельки не изменился.

В ролике можно увидеть и молодого Брэда Питта, который только что снялся в сериале “Славные дни”, но никак не может без смеха произнести имя своего героя – Уокера Лавджоя:

Это не я давал ему имя, но его так зовут, что поделать. Мы ведь не выбираем себе имя при рождении.

А вот на экране совсем юный Леонардо Ди Каприо, который в тот момент занят в сериале “Родители”. Он рассказывает, что его любимые актеры – Джо Пеши и Джек Николсон.

И я должен признать, что мне нравится внимание. Мне нравится внимание! И мне нравится, когда у меня берут интервью!

– без ложной скромности докладывает актер.

В 1990 году Киану Ривз носил длинные волосы и снимался в фильме “Невероятные приключения Билла и Теда”, о котором он с удовольствием и рассказывает.