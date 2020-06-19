 

Песков высказался о смерти подавшего на Путина в суд экс-губернатора

19.06.2020, 19:23, Разное

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу смерти бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Он отметил, что это печальная новость, а также выразил соболезнования родным и близким экс-чиновника. Дмитрий Песков добавил, что специальное обращение Владимира Путина по этому поводу не запланировано, передает “Царьград”.

Напомним, что бывший глава Чувашии попал в больницу с двусторонней пневмонией. Ранее он подал в суд на президента России, пытаясь оспорить отстранение с губернаторской должности. Президент попросил Игнатьева на выход после того, как на церемонии вручения транспорта тот заставил офицера МЧС прыгать за ключами от служебного авто.



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