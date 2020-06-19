Мнение: Фейсбук против Дурова, разблокировка Телеграма и «закон Яровой» для банков

19.06.2020, 19:20, Разное

1. Фейсбук и подконтрольный Фесбуку Инстаграм объявили войну Павлу Дурову, основателю ВКонтакте и Телеграма. Методы применяются традиционные — грязнее некуда:

Компании Facebook и Instagram больше года зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от имени основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сам Дуров заявил в своем Telegram-канале.

В подтверждение он привел рекламные посты из Instagram с цитатами, которые ему не принадлежат, но которые авторы объявлений выдают за его слова.

Создатель Telegram отметил, что ни он, ни его мессенджер не предлагают людям никаких способов заработка и что пользователи соцсетей неоднократно жаловались на недостоверные объявления. Несмотря на это, Facebook и Instagram продолжили размещать подобную рекламу. Он уточнил, что первые сообщения о мошенничестве на его имени появились более года назад и с тех пор возникают регулярно.

Дуров подчеркнул, что эти объявления одобряются модераторами соцсетей, получают официальный статус и вводят людей в заблуждение. По его словам, жертвами мошенников чаще всего становятся пожилые люди и пенсионеры. «Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — добавил создатель Telegram.

https://lenta.ru/news/2020/06/17/durov/

Похоже, господин Дуров порядочно разочаровался в западных нравах.

2. Роскомнадзор тем временем решил разблокировать Телеграм. Как гласит мудрость советских офицеров, если безобразие нельзя предотвратить, его нужно возглавить:

https://www.vedomosti.ru/media/articles/2020/06/18/832936-roskomnadzor-telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снимает ограничение доступа к мессенджеру Telegram, сообщает сайт регулятора. В ведомстве заявили, что положительно оценивают готовность основателя Telegram Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму. <…>

4 июня Дуров заявлял в своем Telegram-канале, что с момента блокировки Telegram в России сервис усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма. При этом он указал на политику конфиденциальности Telegram и заявил, что приватность сообщений сохраняется. В августе 2018 г. в политику был добавлен пункт о передаче данных пользователей спецслужбам. Дуров тогда уточнял, что мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям по решению суда.

3. Импортозамещение в цифровой сфере потихоньку идёт. Как это всегда и бывает, участники рынка возмущаются дополнительными тратами. Похоже, что повторяется история с «законом Яровой», только теперь в амплуа главных потерпевших выступают не мобильные операторы, а банки:

https://lenta.ru/news/2020/06/17/ne_budet/

Если требования об использовании отечественного программного обеспечения в России вступят в силу с 1 января 2021 года, как и сказано в указе президента и постановлении правительства, банкам придется прекратить работу всего мобильного и интернет-банкинга. К такому выводу пришли сами участники рынка, пишет «Коммерсантъ».

Банкиры предупредили, что многие пункты в требованиях по критической информационной инфраструктуре выглядят не то что слишком сложными, а технически невыполнимыми. Соответствующее обращение Ассоциация банков России (АБР) 15 июня направила главе правительства Михаилу Мишустину.

В нем говорится, что указы не учитывают возможность масштабных сбоев в процессе смены оборудования. Чтобы их избежать, необходимо перенести вступление новых норм в силу как минимум на четыре года. Только в такие сроки проводить переход можно одновременно с обычной операционной деятельностью.

В организации оценили расходы банков при переходе на российское ПО и IT-оборудование в 700 миллиардов рублей, но короткие сроки существенно увеличат эту сумму.

Кстати, помните, как пару лет назад из-за закона Яровой в России перестал работать интернет, а цены на трафик взлетели до ведра ежей за гигабайт?