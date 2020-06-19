В Мурманск отправился первый после обрушения моста грузовой поезд

19.06.2020, 19:16, Новости дня

В Мурманск вышел грузовой поезд, это первый грузовой состав, который вышел после обрушения моста через реку Кола через три недели после аварии.

Руководитель Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин пояснил, что движение поездов по альтернативному железнодорожному пути открывается раньше, чем было запланировано, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня мы выходим на размеры 16 грузовых пар поездов и двух пассажирских в ежесуточном режиме. <…> Ежесуточно [на работу] выходили до тысячи человек, путь проходил в сложных рельефных условиях, после взрывных работ было вывезено 52 тыс. кубических метров скальных пород. В общей сложности было затрачено на сооружения более 120 тыс. кубометров земли и грунта», – отметил он.

Первыми по новому пути проехали глава региона Андрей Чибис и руководитель железной дороги Голомолзин.

Напомним, 1 июня на участке между городом Кола и поселком Молочный в Мурманской области рухнул железнодорожный мост. В результате оказалось перерезано железнодорожное сообщение с Мурманском и его портами. В РЖД пояснили, что введен временный запрет на погрузку всех грузов в адрес Мурманского транспортного узла.

Президент РФ Владимир Путин поручил перебросить личный состав и спецтехнику железнодорожных войск в Мурманскую область для оказания помощи в восстановлении железнодорожного сообщения.

5 июня военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения на участке железной дороги Кола – Выходной в Мурманской области.