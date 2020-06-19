 

В США оценили шансы обмена Уилана на россиян

19.06.2020, 19:16, Новости дня

В последние годы подход к обмену шпионами в мире размывается, это может сказаться на ситуации с возможным обменом американца Пола Уилана и некоторых россиян в тюрьмах США, сообщил профессор и содиректор Центра международного права при Нью-йоркской юридической школе Барри Эпплтон.

«Многие годы между США и Россией практиковался обмен шпиона на шпиона. Но происходило послабление в договоренностях с другими странами. Думаю, это повлияет и на подход (в переговорах) США и России. Государства продолжают иметь свои интересы, но больше нет четкого свода правил», – отметил профессор РИА «Новости».

По его мнению, нормы международного права никогда не были применимы в таких случаях, результат обмена всегда был предметом договора двух сторон.

«Было бы спекуляцией гадать, кто может быть включен в обмен. В каждом случае это предмет прямых переговоров», – сказал он.

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. США потребовали немедленно освободить его. Британия, подданным которой также является Уилан, пообещала «оказывать давление» на Россию из-за вынесенного приговора.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается.

Между тем, адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Magnus Carlsen Invitational. Шансы Непомнящего на полуфинал минимальны

08.06 / В Таджикистане с 15 июня заработают рынки, рестораны и салоны красоты

11.06 / Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 6%

08.06 / Траты в салонах красоты Подмосковья выросли в 35 раз

30.04 / Ведута на «Эхе Москвы» объяснила обвинения в адрес Венедиктова

22.05 / Лондон решил не выходить из Договора по открытому небу

13.05 / Байден победил на праймериз в Небраске

24.05 / Диетолог опровергла миф о пользе полного отказа от соли

03.06 / Патологоанатом назвал основные загадки COVID-19

21.04 / France 24 – «неприемлемые нарушения» — медсёстры Нью-Йорка подали в суд на власти штата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска