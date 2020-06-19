Глава культурной автономии: Голосование за поправки даст нам уверенность, что мы не исчезнем как народ

19.06.2020, 19:08, Новости дня

«Мы пойдем голосовать за поправки и тем самым выступим за историю, культуру и язык своего народа. Это придаст нам уверенность, что мы как народ не исчезнем», – сообщила газете ВЗГЛЯД глава национально-культурной автономии марийцев Лариса Яковлева, комментируя необходимость внесения изменений в Основнй закон, гарантирующих сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны.

«Язык – основа сохранения самобытных этносов, их истории. Если говорить про наш народ, про марийцев, то сегодня создаются все условия для сохранения нашей культуры. Марийцы, живущие в других регионах, – например в Татарстане, – могут смотреть телеканалы на своем родном языке», – рассказала председатель совета организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России» Лариса Яковлева.

«Но в наш век глобализации приходится прилагать усилия к тому, чтобы дети стремились к изучению своей исконной культуры. При этом меры нужно принимать ни в коем случае не принудительные. Наша автономия, например, создает электронные книги и мультфильмы на марийском языке. Мы готовим видеоуроки марийского языка в игровой форме, – чтобы детям было интересно. Принудительное обучение никогда не даст положительного результата», – предупредила собеседница.

Сельская молодежь, конечно, марийский язык по-прежнему знает, отметила собеседница, тогда как городская – владеет им в меньшей степени.

«Однако, если сравнивать с тем, что было несколько лет тому назад, то дух нашего народа в последние годы проявляется сильнее. Желание сохранять свою культуру у людей растет. Много молодежи участвует в грантовой политике, связанной с национальной самобытностью, многие молодые активисты вступают в профильные НКО, и таким образом тоже в этом движении участвуют. Это радует. Ведь если аксакалы помнят традиции своего народа, это хорошо, но всем очевидно, что главное внимание обращать надо на молодежь», – отметила глава федерации.

«Государство нас поддерживает – в частности, поддерживает как раз грантами. Скажем, в прошлом году мы выиграли грант президента. В этом году – грант республиканский. Сейчас мы участвуем в конкурсе на субсидии по линии Федерального агентства по делам национальностей. Это все весьма ощутимая для нас помощь», – заключила собеседница.

Яковлева надеется: после 1 июля, когда состоится всероссийское голосование и будут одобрены конституционные поправки, внимание государства к этой сфере еще усилится.

«Особенно важны, по-моему, изменения в 68 и 69 статьи – они близки нам по духу. Благодаря этим двум поправкам, обновленная Конституция поднимет защиту языкового разнообразия страны на новый уровень. Всем и так известно, что культурное и национальное многообразие РФ – это ее огромное преимущество. Но теперь, вот этими поправками, государство берет на себя дополнительные обязательства защищать это многообразие, самобытность живущих в РФ народов. И хотя марийский народ – отнюдь не малочисленный, для нас такое изменение Основного закона тоже очень важно», – подчеркнула Яковлева.

«Резюмируя, скажу: мы пойдем голосовать за поправки и тем самым выступим за историю, культуру и язык своего народа. Это придаст нам уверенность, что мы как народ не исчезнем. Это наше решение станет вкладом в будущее марийского этноса. Таким организациям, как наша, поправки в Конституцию дадут новый импульс заниматься развитием культуры, традиций наших народов», – считает собеседница.

Напомним, поправки к статье 68 Конституции позволят республикам устанавливать свои государственные языки и использовать их наряду с русским языком. «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Культура в объявляется уникальным наследием ее многонационального народа, которое поддерживается и охраняется государством.

А статью 69 Основного закона предлагается дополнить тезисом о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. В частности, РФ «гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции зарегистрировались свыше 300 тыс. человек.