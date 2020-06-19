В Италии после статьи Путина увидели новый образ России

19.06.2020, 19:08, Новости дня

Предложение президента РФ Владимира Путина в своей статье о Второй мировой войне представляет новый образ страны на международной арене, считает профессор международных отношений римского университета Luiss Сильвия Менегацци.

«Статья сама по себе, на мой взгляд, представляет новый нарратив и новый образ РФ на международном уровне. Это более инклюзивный подход по сравнению с теми, которые РФ продвигает на международном уровне и к которым мы привыкли», – сказала эксперт РИА «Новости».

По ее словам, предложение РФ провести саммит или многостороннюю встречу с участием пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН «является примером желания РФ играть более активную роль на международном уровне, включая в этот процесс все другие крупные державы, несмотря на неустойчивость и колебания с некоторыми из них».

При этом Менегацци считает, что было бы неправильным «обсуждать мировой порядок» на основе только ядерных держав, поскольку, полагает она, «ведущие страны пытаются продвинуть идеи, чуть более соответствующие нынешнему времени, такие как проблемы окружающей среды».

Тем не менее, «во многих смыслах» нельзя утверждать, что переговоры о ядерном оружии являются чем-то «устаревшим». «Совет Безопасности ООН и подписанты Договора о нераспространении ядерного оружия до сих пор играют фундаментальную роль», – добавила политолог.

Статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества.