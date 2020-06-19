Поддержавший Ефремова Домогаров закрыл свой профиль в Instagram

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19.06.2020, 19:08, Новости дня

Актер Александр Домогаров сделал свой профиль в Instagram закрытым после того, как выступил в поддержку коллеги Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в состоянии опьянения.

«Не присылайте запросы без лиц, не нужно – цветочков, собачек и кошечек. Блок сразу», – говорится в описании профиля артиста в Instagram.

Ранее в своем профиле Домогаров выступил в поддержку Ефремова после смертельного ДТП. Домогаров отметил, что считает артиста виновным, но судить его должен суд. Актер сообщил что подписчики в том, что те «топчутся на крови», и потребовал от них не приходить на его спектакли.

«А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды, вы не посылали гневных писем?» – задал вопрос им актер.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого в результате погиб. Ефремова поместили под домашний арест.



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