Личное: Нет сна — нет мозга?

19.06.2020, 19:00, Разное

Прочитала, что не спят только черви и мухи, потому что у них нет мозга.

В принципе логично, чем ты мозговитее, тем больше тебе нужно спать. Чтобы переработать полученную информацию, рассортировать идеи по папкам и прочистить своих «тараканов».



Фото: Соцсети

Особенно учёные рекомендуют «принимать» глубокий или медленный сон. Его фаза, говорят, должна составлять около 2 часов. А быстрый сон, по их заключению, вроде не очень то важный. Мыши, которым не давали спать глубоким сном, вскоре умирали, а те, кому мешали во время быстрого сна, просто лишались интересных сновидений.

Это все очень интересно, но чего оно мне сдалось?

А вот чего: я всегда великолепно спала. До сами знаете чего. Когда, отсутствие длительных прогулок, к которым я привыкла, плюс эмоциональное напряжение сделали своё дело.

Устаю. Ложусь. Не могу уснуть. Потом кое-как проваливаюсь, а утром — будто всю ночь на мне пахали.

Поменяла подушку. Сменила одеяло. Перевернула матрас. Легла в другой комнате. Не помогает, а только хуже становится.

Что делать? Глотать пилюли?

Это плохой путь, я считаю. Но и не спать или спать плохо тоже нельзя. Писать нужно, жить, а не находиться весь день в состоянии, когда ничего не хочется и не можется.

Как вы понимаете, без нормального сна никак нельзя жить. Здоровый и глубокий сон — это восстановление организма, крепкий иммунитет, молодость и свежесть лица в конце концов. Те же тренировки, физические нагрузки попросту не дадут результата, ты не похудеешь, если не высыпаешься, и этому есть вполне физиологическое гормональное подтверждение.

Примерно в это же время я вспомнила, что мне всегда помогало уснуть — это мой Pranamat. Вот он:

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Как ляжешь на него в любое время дня или ночи, так сразу и вырубает. Ну, думаю, надо попробовать так победить бессонницу!

После душа перед сном постелила на кровать коврик, подушку — легла. И что вы думаете? Совесть, плохое настроение, отсутствие привычных нагрузок? Не-е-а, не слышали.

Вырубилась моментально.

Возможно, это — совпадение или Луна сбежала из коридора затмений? Возможно. Но на следующий день всё повторилось снова — и уснула быстро, и выспалась хорошо, перекатившись — уже засыпая! — с коврика на другую половину кровати.

Позвонила той подружке, которая вечно ребёнка в эскортограме пилит — рассказала, как успокоить ей неспокойную совесть. И ей помогло.

Кто-то скажет, что это — субъективные ощущения. Отнюдь, потому что я отслеживаю качество сна электронными часами.

Видите график? Фаза глубокого сна — а именно она особенно и важна! — увеличилась на целый час.

Ни за что не посоветую вам фигню: массаж на коврике Pranamat реально работает и повышает качество сна. Главное, вовремя с него перевернуться или спихнуть с кровати, когда засыпаешь — ну, или сделать это, когда среди ночи ворочаешься.

Если вы утром встаёте разбитыми. Если ломит тело, если плохо засыпаете, я от всей души и со всем знанием дела рекомендую массажный комплект Pranamat — он вас спасёт! И от меня, конечно, бомбический промокод MIRO на 30% в честь этого лета. Скидка максимальная — надо брать!