Мнение: Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?

19.06.2020, 18:54, Разное

Чехи разжигают.

"Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?"

Чехи знают толк в преклонении колен перед персонажем с обложки.

7 лет добросовестно трудились на благо оборонной промышленности Рейха.

Так что и к преклонению перед SJW придется привыкнуть.