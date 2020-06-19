Мнение: Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?
19.06.2020, 18:54, Разное
Чехи разжигают.
"Встанем на колени перед всеми преступниками, которые якобы хотели улучшить положение?"
Чехи знают толк в преклонении колен перед персонажем с обложки.
7 лет добросовестно трудились на благо оборонной промышленности Рейха.
Так что и к преклонению перед SJW придется привыкнуть.
Источник: Colonel Cassad
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