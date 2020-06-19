 

У проекта «Северный поток – 2» сменился директор

19.06.2020, 18:53, Новости дня

Директор проекта «Северный поток – 2» Хенниг Коте покинул компанию Nord Stream 2 AG, вместо него эту должность занял Марко Казирати, сообщили в пресс-службе компании.

«Хенниг Коте принял решение покинуть компанию Nord Stream 2 AG по личным обстоятельствам в начале июня 2020 года. На должности директора проекта его сменил Марко Казирати, работавший как над «Северным потоком – 2», так и над «Северным потоком», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Напомним, 4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2», которые могут затронуть не только компании, но и государственные службы Германии.

Москва заявила, что возможные новые санкции США против «Северного потока – 2» призваны нанести прямой удар по экономике Германии, а в немецкой компании Uniper заявили, что новые санкции могут нарушить суверенитет Евросоюза.

Министр энергетики Александр Новак в интервью Bloomberg назвал возможные санкции «чистой воды протекционизмом и вмешательством в дела других суверенных государств».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что проект газопровода «Северный поток – 2» обязательно будет реализован, если «немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса».

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.



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