Мясников назвал признаки опасной головной боли

19.06.2020, 18:53, Новости дня

В некоторых случаях головная боль может быть опасна, и тогда необходимо обратиться за медицинской помощью, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Какая головная боль опасна? Сильная, от которой вы просыпаетесь ночью, та, которая сопровождается изменением неврологических симптомов», – передает РИА «Новости» его слова.

Врач пояснил, что нужно насторожиться, если после приступов боли появляются проблемы со зрением, может провисать носогубная складка, неметь конечности, а также если боли усиливаются при смене положения тела или при кашле.

Таким образом боль может указывать на повышенное внутричерепное давление в результате опухоли, кровоизлияния или расслоения аневризмы.

Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.

Ранее врач назвал основные симптомы самочувствия и поведения человека, указывающие на проблемы с гормоном щитовидной железы, а также рассказал, при каких болях в сердце надо срочно звонить в скорую.

Кроме того, Мясников напомнил о не менее опасном, чем коронавирус, вирусе иммунодефицита человека, который ежегодно уносит жизни около 1 млн человек.